La mostra di Lucio Rosato per chiudere in bellezza le iniziative per i 75 anni del Premio Michetti

Chiudere in bellezza il 2024 che segna i 75 anni del Premio Michetti. Questo l’obiettivo della Fondazione Michetti per il periodo natalizio alle porte.

Il 13 dicembre al MuMi, Museo Michetti di Francavilla al Mare, è stata inaugurata la personale inedita di Lúcio Rosato dedicata alla figura di San Francesco. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 12 gennaio.