PREZIOSA VITTORIA DELL'ORTONA CALCIO CONTRO IL MONTESILVANO 2000

E' una vittoria preziosa quella ottenuta oggi al comunale di Ortona per i gialloverdi . La squadra di Colussi -ancora squalificato e quindi sulle tribune- a fatica e senza brillare raggiunge un agognato risultato visto il gioco espresso . Secondo me i tre punti incamerati sono arrivati in una giornata non felice dal punto di vista del gioco che e' apparso sempre farraginoso , a volte abulico e privo di spunti di rilievo ; nella cronaca ho detto che forse l'Ortona non giocava così male da almeno due anni ma appunto per questo l'intera posta assume un valore particolare , vincere quando non si gioca bene e' essenziale per ottenere risultati complessivi di rilievo e guardando la classifica ce ne rendiamo ampiamente conto . La squadra gialloverde e' ad un passo dalla zona dei play-off e questo e' confortante e di buon auspicio per il proseguo , voglio mettere in luce un particolare deve far riflettere tutta la squadra , il calcio di rigore fischiato contro non e' stato solo dubbio ma letteralmente inventato come tanti falli commessi ed a volte invertiti , bisogna prendere spunto dal risultato finale che comunque ci ha premiati e fare un'attenta riflessione e trarne il massimo giovamento . In questa circostanza la squadra di Colussi ha reclamato perchè l'azione scorretta non c'era proprio stata ma lo ha fatto in termini urbani e senza trascendere tanto e' vero che nessuno e' stato ammonito e questo ci ha consentito poi di ribaltare il risultato non favorendo ancora di più la compagine avversaria magari facendosi espellere e concedendo all'avversario anche la superiorità numerica . Ritengo che questo episodio possa portarci la consapevolezza che gli arbitri commettono errori come capita ai calciatori anche se il direttore di gara di oggi , sig. Federico Torricella , e' apparso davvero fuori contesto . Ripeto non tutti i mali vengono per nuocere ed anzi a volte bisogna farne virtù .



Parlare di gioco oggi mi sembra eccessivo perchè di quello vero se ne e' visto ben poco in particolare nel primo tempo dove la squadra locale non ha fatto un tiro in porta , sbagliando tutto il possibile ed anche oltre . Nel secondo tempo per lo meno si e' visto qualche spunto , sporadico , che comunque ci ha portato a ribaltare il risultato dapprima al 10' con Paravati , unica occasione dove si e' visto , e poi con Pompilio che ci ha regalato la vittoria . Dicevo che dal punto di vista della prestazione non siamo stati assolutamente all'altezza ma raggiungere la vittoria in questo tipo di giornate deve spronare ancora di più perchè deve darci la consapevolezza che non bisogna mai demordere perchè a volte il pallone ti premia anche se ci “ hai fatto spesso a botte ” .

Analizzare i vari reparti ed in particolar modo gli undici titolari messi in campo e' impresa ardua perchè dare insufficienze e' sempre una sofferenza ma oggi lo e' particolarmente perchè secondo me , tranne il portiere , nessuno l'ha raggiunta .

L'unica giustificazione che si può addurre e' la rete subita al 13' del p.t. su “ pacchiana ” ingiustizia in occasione del calcio di rigore ma comunque e' flebile e lascia il tempo che trova , bisogna riconoscere che giocare di nuovo a questi livelli ben difficilmente ci consentirà di uscire dalla gara imbattuti , comunque detto questo ripeto di nuovo che vittorie di questo tipo possono essere d'insegnamento positivo .

Domenica prossima ci attende una gara difficilissima in quel di San Vito , una buona squadra che sicuramente darà l'anima per strappare una vittoria che la rilancerebbe in classifica in zona più consona rispetto al suo effettivo valore .



Formazione dell'Ortona

1-De Deo v. 6.5 Non ha colpe sul rigore anzi lo ha anche parato , semmai i difensori dovevano stare più attenti sulla sua ribattuta invece preda di chi aveva calciato il rigore.

2-Giancristofaro v.5 sempre in affanno , impreciso , mai in sicurezza .

3-Palmaricciotti v. 5 non si erge mai , sempre farraginoso , impreciso nelle uscite , passaggi approssimativi , incerto e' dir poco.

4-Giandonato v. 4.5 da lui mi aspetto equilibrio , geometria , sicurezza nell'impostare , passaggi abbordabili e non fuori misura , una brutta copia rispetto al suo valore .

5-Di Castelnuovo v. 5 è un giovanissimo e per questo mezzo voto in più , in altre circostanze aveva fatto meglio ma senza il supporto del reparto cosa si può pretendere da lui ?

6-Caporale v. 5.5 non e' stato il baluardo solito ma comunque si nota sempre , oggi sottotono .

7-Petrone v. 5 il livello generale del centrocampo di oggi e' assolutamente sottoperformante , ingenuo in alcune circostanze , passaggi approssimativi , si perde nel marasma , scarso il suo contributo.

8-Schiedi v. 5 non si fa notare in nessun senso , nè in fase di contenimento e nè in fase di supporto per gli attaccanti .

9-Paravati v. 5.5 abulico , mai vincitore di duelli con l'avversario , mai tiri pericolosi , mezzo voto in più per il gol segnato .

10-Selvallegra v.5 un voto d'incoraggiamento perchè e' lontano anni luce dal suo valore , dribling reiterati e senza sbocchi positivi , tiri fuori misura che danno l'impressione di essere tentativi disperati , occorre più raziocinio nelle giocate , lontano parente del Selvallegra che conosco .

11-Bernabeo v. 5 un solo spunto in tutta la gara quello nel st. che ha portato al pareggio , forse ha commesso un fallo di mano ma comunque bravo a non farsi vedere , non un contrasto vincete , mai un dribling tentato e riuscito , mai un tiro in porta , l'avversario ha trascorso una serena giornata .

20-Rosati v. 6.5 il furetto entrato a metà del secondo tempo ha smosso un pò le acque , si e' preso dei falli , ha mostrato freschezza di gioco , quando non c'è si nota perchè l'attacco appare asfittico e senza sbocchi , e' vero che non e' ben servito dal centrocampo ma qualcosa di più si può e si deve fare .

19-Pompilio v. 7.5 anche lui e' entrato a metà del secondo tempo ed ha fatto vedere subito che era in campo , ha fatto salire la squadra , non ha quasi mai perso il duello con l'avversario , si e' procurato la punizione da cui e' scaturito il suo goals che vale i tre punti . Bravissimo .

allenatore Roberto Colussi v. 5.5 non e' riuscito a dare la giusta concentrazione alla squadra che e' apparsa slegata nei vari reparti , non ha inculcato il giusto agonismo , non so se in panchina aveva calciatori infortunati ma sinceramente i cambi mi sono sembrati un pò ritardati , giocare quasi con due centravanti senza allargare sulle fasce a volte crea un'asfissia del reparto , conosco appieno il suo valore ma il centrocampo odierno e' stato davvero sottotono per non dire altro .

Amerigo Gizzi