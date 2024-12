Nella nebbia esce sconfitta la Victoria Cross

⚽️✍️Ieri siamo stati tutti un po’ Sam Bartram*. Il racconto di un’improbabile trasferta.

Pres. Misci: “Una sconfitta che ci sta tutta, soprattutto per come abbiamo giocato nel primo tempo, impalpabili.

È vero che è stata la nebbia la protagonista, chiaramente c'era sia per noi che per loro, ma i regolamenti vanno rispettati e, visto che nel secondo tempo la visibilità da porta a porta non c'era, la partita andava sospesa.

Lo abbiamo chiesto, nonostante tornare un'altra volta a Palmoli sarebbe stato pesante. Lo abbiamo chiesto sia quando stavamo perdendo 1-0, sia dopo aver pareggiato, ma l'arbitro non ha voluto sentire ragioni.

Riportiamo a casa un'altra sconfitta di questo tribolato girone d'andata. Bisogna cambiare rotta al più presto e tornare ad essere una squadra anche se dall'inizio del campionato, ahimè, l'ho vista poche volte.

Nulla è perduto, ci sono ancora tredici partite da giocare per far sì che il decennale possa essere un’occasione per festeggiare nel migliore dei modi”.

Cronaca

6’ Occasione Palmoli, tiro fuori di poco.

11’ Punizione calciata da D'Amelio, palla che scheggia la traversa.

13’ Mariani, da distanza ravvicinata, si fa ipnotizzare dal portiere di casa che mette in angolo.

19’ Goal del Palmoli.

Nel secondo tempo i calciatori ci hanno raccontato che…

Al 12’ Luciani ha pareggiato di testa su corner di Mariani.

Al 14’ c’è stata una grande azione personale di Mariani conclusa con una sassata che ha contrato l'incrocio dei pali. Dalla panchina abbiamo sentito solo il rumore del pallone sull’incrocio.

Al 22’ e al 32’ il Palmoli ha chiuso la contesa con due autoreti.

Tabellino

Audax Palmoli3️⃣

Victoria Cross Ortona1️⃣

(Luciani)

Formazione: RANIERI, SCORPIGLIONE, DI CROCE (78’ ANGELUCCI), GRAPPASONNO (42’ SCARINCI), LUCIANI, GUEYE, D'AMELIO (75’ MACCARONE ALBERTO), MANFREDI, MARIANI, BILANCIA, DE LUCA (68’ VITELLONE)

Il campionato ora si ferma e riprenderà il 12 gennaio, dove al Comunale di Ortona arriverà il Rocca San Giovanni in quella che sarà la prima giornata di ritorno.

