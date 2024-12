Trasferta durissima per la Victoria Cross Ortona

✍️?Il pensiero del presidente Misci alla vigilia di Montalfano-VICTORIA CROSS

Domani ci attende una gara che definire tosta è riduttivo.

Sarà dura per il tempo che non sarà dei migliori, il terreno e i soliti infortunati che ci affliggono da un po' di tempo, senza dimenticare che andremo in casa della quarta in classifica.

Ma non vogliamo alibi perché ho troppa fiducia nei miei ragazzi e sono convinto che domani faranno di tutto per portare a casa un risultato positivo.

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo

Montalfano - Victoria Cross Ortona

Domenica 1° dicembre ore 15.30

Comunale di Montalfano