Elezioni di primavera a Ortona Fratelli d'Italia apre il dibattito sul programma

Al di là dei confronti in atto, a livello provinciale, per arrivare alla definizione di una candidatura unitaria a Sindaco di Ortona per il centrodestra, il circolo di Fratelli d'Italia "Mario Russo" ha già avviato l'organizzazione per le elezioni amministrative della prossima primavera.

Nel corso di una riunione che si è svolta nel pomeriggio di oggi, sono state poste le basi di un progetto politico che ha l'ambizione di restituire alla città un ruolo guida nel comprensorio. E' stata l'occasione per ascoltare davvero l'anima del partito, le voci degli iscritti e dei simpatizzanti, i problemi che vivono che sono poi i problemi del territorio stesso.

La discussione è stata dunque incentrata prevalentemente sui programmi, con una visione di prospettiva particolarmente attenta allo sviluppo economico ed occupazionale. Le elezioni del 2025 devono rappresentare un'occasione di ripresa per una città che è stata vittima di una totale deriva gestionale, senza attenzione per quelle che erano e restano le esigenze dei cittadini, con grande sperpero di denaro pubblico senza che sia mai stata data una risposta concreta ai problemi reali.

Si parte dal programma dunque, a dimostrazione di una scelta politica al servizio della città e dei cittadini, per poi arrivare in futuro a una composizione condivisa delle liste. Ma il vice coordinatore cittadino, Fabio Palermo,

ha voluto ribadire la sua proposta alla coalizione: "Sul tavolo politico non può non esserci la candidatura di - Franco Vanni - sottolinea - una candidatura autorevole, forte di un consenso personale rilevante come quello ottenuto nelle passate amministrative. Uomo di grande esperienza e di solida formazione, oltre che estremamente attento ai problemi sociali del nostro territorio". Una scelta che guarda ai valori e alle capacità, oltre che alla riconoscibilità.

Da parte sua Franco Vanni

ha confermato la propria disponibilità: "Per me restano però al primo posto la lealtà politica e l'unità dell'intera coalizione - afferma- ho profondo rispetto dei partiti e delle liste civiche nostri alleati e, per questa ragione, credo che il primo obiettivo sia quello di raggiungere una convergenza sul nome del candidato a sindaco, con chiarezza e senza retropensieri".

c.s.