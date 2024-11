Gli Italian port days nei porti di Ortona, Pescara e Vasto

Riunione oggi del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale che ha espresso parere favorevole ad alcune richieste di concessioni demaniali che interessano i porti di Ancona, San Benedetto del Tronto e Vasto.

Per lo scalo dorico sono state trattate le concessioni di durata quadriennale delle imprese portuali attive nella gestione del traffico marittimo dei contenitori. L'approvazione delle concessioni consentirà loro di lavorare su un orizzonte di medio periodo, lasso temporale durante il quale l'Autorità di sistema portuale lavorerà per completare la fase di rinnovo infrastrutturale della darsena commerciale, con lo scopo di potenziare le opportunità della vocazione logistica dell'area, con la realizzazione di fondali approfonditi, della nuova banchina 27, dei piazzali rinnovati delle banchine 19-21 e del potenziamento della banchina 23.

Il rinnovo di concessioni demaniali del porto di San Benedetto del Tronto riguarda prevalentemente delle aziende specializzate nella cantieristica navale.

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo, nelle sue comunicazioni, ha informato il Comitato di gestione del fatto che la Regione Marche ha trasmesso all'Ente l'autorizzazione ambientale per il dragaggio delle banchine del molo sud e della nuova darsena dello scalo. Un fondamentale passaggio verso la realizzazione di un progetto che prevede un investimento Adsp di 16,5 milioni per un intervento nel bacino portuale che riguarderà una superficie complessiva di 361.992 metri quadrati e circa 1.059.232 metri cubi di sedimenti da movimentare. Il programma per il dragaggio delle banchine commerciali contribuirà ad un forte potenziamento dello scalo dorico aumentando la competitività dell'infrastruttura nell'area adriatica.

Il Presidente Garofalo ha anche parlato delle attività promosse dall'Autorità di sistema portuale per gli Italian port days, manifestazione nazionale creata per far conoscere le realtà portuali alle comunità e ai giovani in particolare. Dopo gli appuntamenti che si sono svolti in primavera nei porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, il programma Adsp sta coinvolgendo in queste settimane gli scali abruzzesi, con l'obiettivo di informare gli studenti sulle opportunità di lavoro offerte dalle professioni del mare.

Nel porto di Ortona, è stata organizzata una visita degli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico nautico "Leone Acciaiuoli" per illustrare loro come funziona lo scalo e quali sono le principali attività presenti. A Pescara, invece, è stato organizzato un interessante confronto nell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Filippo De Cecco". Alle iniziative, insieme all'Autorità di sistema portuale, rappresentata dal Segretario generale Salvatore Minervino, sono intervenuti Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Polizia di frontiera, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenti marittimi.

Nel porto di Vasto gli Italian port days si svolgeranno la mattina del 6 dicembre, evento organizzato per la prima volta dall'Autorità di sistema portuale nello scalo.

"Siamo profondamente convinti dell'importanza del coinvolgere i giovani nelle nostre attività e in quelle dei porti di competenza – afferma il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo -. Uno scambio di conoscenza che consente di offrire informazioni concrete agli studenti su un settore in continua evoluzione, che possono così ipotizzare d'intraprendere una professione in questo ambito, ma anche una grande occasione di arricchimento per tutti noi che partecipiamo. Un'opportunità della quale vogliamo ringraziare le scuole che hanno aderito, gli studenti, per l'interesse e l'entusiasmo che hanno sempre dimostrato, le Capitanerie di porto, di prezioso supporto nell'organizzazione, le istituzioni, le forze dell'ordine coinvolte e il cluster marittimo, che ci affiancano in queste iniziative".