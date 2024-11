Project financing parcheggio Ciavocco , Leo Castiglione: " Una procedura corretta e trasparente "

Posso comprendere chi dissente dalle scelte nel merito fatte dall’amministrazione ma strumentalizzare questa contrarietà adombrando procedure illegittime che nascondono un operato al limite della legalità, dimostra l’unica finalità politica-elettorale di queste iniziative. Chi ritiene che la procedura del project financing non è stata condotta correttamente non deve appellarsi a commissioni d’inchiesta o all’intervento del commissario ma deve utilizzare i mezzi previsti dalla legge cioè inviare tutta la documentazione del contratto in Procura.

È stata fatta dagli uffici comunali una procedura pubblica, c’è stata una valutazione di un organo terzo e infine l’approvazione del Consiglio comunale. Come più volte ho ribadito questo progetto di project financing restituisce alla comunità una infrastruttura, il parcheggio Ciavocco, iniziata nel lontano 1991 e mai definitivamente entrata in esercizio, libera le vie del centro storico dal traffico veicolare e organizza la gestione dei parcheggi mantenendo la percentuale di posti bianchi previsti dalla legge e favorendo con gli stalli blu il ricambio sul centro urbano in modo da consentire una maggiore fruibilità delle attività commerciali per chi viene da fuori nelle ore giornaliere, lasciando comunque ai residenti la possibilità di parcheggiare nelle ore serali e notturne, come avviene in tutte le città moderne.

I centri urbani ormai si distinguono per l’attivazione di ZTL circondati da parcheggi a pagamento che favoriscono una maggiore sostenibilità e vivibilità ed evitano che i visitatori e gli acquirenti non trovino posto perchè magari i residenti vi lasciano per settimane le auto parcheggiate. La soluzione avviata con questo project financing offrirà un servizio in grado di soddisfare le esigenze di una città moderna e sicura che avevamo inserito come obiettivo nel nostro programma elettorale, insieme alla pedonalizzazione e riqualificazione di corso Matteotti e piazza San Tommaso, davanti alla cattedrale dell’Apostolo, restituendole la dignità che merita e favorendo lo sviluppo di attività commerciali e di ristorazione.