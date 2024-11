Cordoglio del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl per la prematura scomparsa del medico Marcello Finizio

Il Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Marcello Finizio, medico di 59 anni che ha combattuto una battaglia durissima contro un male aggressivo che non gli ha lasciato scampo.



Dopo avere prestato servizio al Pronto soccorso di Vasto, era approdato a Ortona, dove ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua carriera. I colleghi lo ricordano come persona cordiale, affabile, dotato di grande umanità nell'approccio con i pazienti, che ne apprezzavano molto anche la professionalità.



Il direttore del Dipartimento, Emmanuele Tafuri, insieme a tutto il personale, esprime profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa e sentimenti di affettuosa vicinanza alla famiglia.