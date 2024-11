LÄURA BJÖRK REINVENTED il 16 novembre al Teatro Tosti di Ortona

Il 16 novembre alle ore 21.15 presso il Teatro Tosti di Ortona: il concerto LÄURA - BJÖRK REINVENTED.

LÄURA è un progetto musicale innovativo che reinventa i brani iconici della leggendaria artista islandese Björk, reinterpretandoli in una chiave originale e contemporanea.

Un progetto musicale che nasce come omaggio speciale alla straordinaria Björk. Attraverso reinterpretazioni originali e riarrangiamenti innovativi, Läura si propone di celebrare l'eclettica e visionaria artista islandese, portando nuova vita e prospettiva ai suoi brani iconici. In un viaggio attraverso le diverse sfumature della musica di Björk, Läura abbraccia la sua vasta gamma di stili e influenze, esplorando il suo universo sonoro.

I MUSICISTI:

LAURA DEL CIOTTO

Ideatrice e voce del progetto, nasce a Ortona il 25 ottobre 1990. Nel 2019 consegue la laurea di II livello in Canto Jazz presso il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara, sotto la guida di illustri docenti come Diana Torto, Gabiella Scalise,Susanna Stivali e Rossana Casale. La sua esperienza nel mondo del musical italiano è vasta e diversificata, con ruoli memorabili nelle produzioni della Compagnia dell’Alba come "Nunsense - le amiche di Maria", "Tutti Insieme Appassionatamente" e "Piccole donne - il musical di Broadway", dimostrando la sua versatilità e talento sul palcoscenico. Ha arricchito il suo percorso musicale con prestigiose collaborazioni nel mondo del jazz, includendo esibizioni con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e la Rolli’s Stones Big Band. Inoltre, ha fatto parte della Conspe Big Band del Conservatorio di Pescara, esibendosi in eventi come il Pescara Jazz con Stefano di Battista e Flavio Boltro e il concerto "Musica in fiera" Featuring Greg Howe, con il direttore M°Applebaum.

LUCA DI NISIO

Nato a Pescara il 22 dicembre 1994, il chitarrista dei Läura ha conseguito brillantemente una laurea con lode in chitarra Pop e una in chitarra Jazz presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Il suo percorso formativo è stato arricchito da insegnanti di fama nazionale e internazionale, oltre che da partecipazioni a seminari con artisti di spicco come Luis Bacalov, Peter Bernstein, Horacio Hernandez, Peter Herskine, Bill Frisell. Vincitore di una borsa di studio intercontinentale, ha avuto l'opportunità di studiare e esibirsi in Brasile. Con una vasta esperienza live che include eventi come Musicultura e Jazzit Fest, ha collaborato con progetti di alto profilo come Echoes Sustain Able di Roberto Zechini in cui suoneranno anche Giovanni Falzone e Mike Rossi e No:Fly,quest'ultimo pronto a lanciare il suo primo album con l'etichetta Emme Record Label. Partecipa come autore al libro "Il Chitarreto dei Jazzemani". Oltre alla sua carriera da musicista, ha anche lavorato come sound designer per clienti come VisionEars, Giovanni Rana ed altri.

MICHELANGELO BRANDIMARTE

Basso e moog sono affidati alla sua maestria. Nasce ad Atri il 18 novembre 1981. Bassista, compositore e arrangiatore si laurea con lode in basso elettrico e contrabbasso jazz presso il Conservatorio L. d'Annunzio di Pescara. Ha partecipato come bassista alla registrazione del disco. Ha registrato suoi dischi con musicisti quali Cuong Vu (trombettista del Pat Metheny Group), Ramberto Ciammarughi, Andy Middleton, John B. Arnold, Claudio Filippini, Israel Valera. Ha suonato nei più importanti festival italiani ed europei quali i, Jazzhaed di Brema, il Pistoia Blues Festival, Umbria Jazz, Pescara Jazz, Locomotive Festival. Ha suonato con le orchestre dirette da Angelo Valori con Dee Dee Bridgewater, Morgan, Malika Ayane, Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Serena Brancale, Take6. Ha suonato tra gli altri con Max Ionata, Fabrizio Bosso, Nicola Angelucci, Raffaele Casarano, Achille Succi. E’ fra i primi dieci bassisti jazz italiani per la rivista “JAZZIT” per il 2012, 2013 e 2014. Nel 2020 esce il suo disco Son(g)s, un lavoro di dieci brani inediti registrato con Ramberto Ciammarughi, Andy Middleton, John B. Arnold e Jorge Ro. È co-direttore artistico di Atri Music Camp; ha pubblicato diversi album di brani originali con formazioni come Nemo Project, Guman Bugs, You Need Paper Trio, In duo con la cantante Claudia Pantalone.

LUCA DI MUZIO

Nasce a Chieti il 16 novembre 1998. Nel 2023 consegue il diploma accademico di II livello in Batteria e Percussioni Jazz con la votazione di 110 e lode e menzione speciale. Collabora con la ConsPe Big Band e la Rolli’s Tones con le quali ha suonato in occasione di importanti Festival e fiere( Pescara Jazz, Il Jazz italiano per le terre del sisma, Musica in Fiera, Pescara Liberty Festival), vedendo la partecipazione di Flavio Boltro, Stefano Di Battista, Greg Howe. Nel 2019 entra a far parte del Modular Art Collective (M.A.C.), ideato da Marco Di Battista, con il quale registra 2 brani. Nel 2021, registra l'album "Roberto Zechini Echoes Sustain Able Live Vol.1" e partecipa a vari concerti con Zechini. Nel 2022, si unisce al quintetto di Maurizio Rolli "Sound Archives" suonando in diversi festival e registra con il quintetto di Marco Di Battista il disco "Yehà". Partecipa anche come autore al libro "Il Chitarreto dei Jazzemani". Nel 2023 collabora anche con altri musicisti in vari progetti, inclusi Flavio Boltro, Mike Rossi, Randy Bernsen, Fabio Mariani e Matteo Di Leonardo. Nel 2024 entra in studio con il progetto "No:Fly" per registrare il loro primo disco "What If" in uscita a Giugno.