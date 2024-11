INNER WHEEL CLUB DI ORTONA: “Note Indipendenti – Uno sTRAPpo alle Dipendenze”

Venerdì 8 e sabato 9 Novembre incontri di sensibilizzazione all’uso di sostanze stupefacenti e abuso alcolico con gli studenti delle classi seconde dell’ IIS “AcciaiuoliEinaudi”.

“Note Indipendenti – Uno sTRAPo alle Dipendenze” è il progetto di prevenzione alle dipendenze che quest’anno l’Inner Wheel Club di Ortona propone alle Scuole Secondarie cittadine.

Il Progetto, nato da un’idea della Presidente Inner Wheel club di Ortona, Serena Corridoni, e condiviso da tutte le socie, si propone di ampliare tra i giovani le conoscenze delle sostanze d’abuso e delle relative dipendenze. Si è ritenuto di particolare importanza che proprio i possibili “fruitori”, spesso minorenni e quasi sempre ignari dei reali rischi a cui si sottopongono, debbano acquisire maggiori informazioni e conoscenze su questo argomento.

Grazie alla collaborazione dell’associazione Soggiorno Proposta, il progetto consentirà agli studenti di conoscere e approfondire tematiche quali:

- le conoscenze di base sulla natura delle sostanze, sul loro meccanismo d’azione, sui target biologici con cui interagiscono;

- la tipologia di effetti a breve e lungo termine, con particolare attenzione alla tossicità, e a come si instaurano i meccanismi di dipendenza e tolleranza;

- la correlazione tra farmaco e stato psico emotivo;

- l’inganno della “droga leggera”;

- il fenomeno della “dipendenza” in età adolescenziale.

L’incontro sarà inoltre arricchito da testimonianze dirette di alcuni ospiti del Soggiorno Proposta.

Il Progetto prevede poi un secondo momento che consentirà agli studenti di confrontarsi con il fenomeno della dipendenza attraverso studi e ricerche, oltre che con la produzione, in modalità cooperativa, di testi musicali TRAP o RAP che saranno valutati da una giuria; il testo migliore sarà premiato con la realizzazione di un brano che verrà pubblicato sulle principali piattaforme online.

La scelta di questo genere musicale è stata dettata sia dal volersi avvicinare a ciò che in questo momento piace alla maggior parte degli adolescenti, sia perché resta un genere ancora molto criticato perché ritenuto “diseducativo” da un vasto panorama di critici musicali proprio per i messaggi che i trappers comunicano. La proposta vuole essere quindi un modo per stimolare i ragazzi a dimostrare che la TRAP è ormai un “genere musicale” e che può essere anche veicolo di messaggi positivi come l’amicizia, l’aiuto reciproco e l’amore.

Il coinvolgimento dell’Inner Wheel nella prevenzione delle dipendenze rappresenta un esempio di come il servizio e la solidarietà possano contribuire a migliorare la salute della comunità, perché conoscere è il primo passo per proteggere noi stessi e gli altri