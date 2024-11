Settimana nazionale "Io leggo perché", a Tollo la maratona di lettura "Ed è per questo che amo leggere"

Una giornata dedicata ai libri, alla lettura e alla condivisione: è questo lo spirito della maratona di lettura intitolata "Ed è per questo che amo leggere", organizzata dalla Libreria Punto&Virgola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "N. Nicolini" di Orsogna e Tollo. L'evento si inserisce nella cornice della settimana nazionale "Io leggo perché", un'iniziativa che punta a portare sempre più libri nelle scuole, grazie alla partecipazione attiva di librerie, scuole e comunità.

Venerdì 8 novembre 2024 Tollo si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla lettura, con due momenti chiave pensati per coinvolgere tutta la comunità.

La mattinata, dalle 9:00 alle 13:00, vedrà gli studenti dell'Istituto Comprensivo "N. Nicolini" riuniti in Piazza della Liberazione- Tollo - per una serie di letture pubbliche. I giovani partecipanti daranno voce ai loro libri preferiti, condividendo storie e personaggi che hanno conquistato il loro cuore. Un'occasione, questa, non solo per promuovere l'amore per la lettura tra i ragazzi, ma anche per invitare i cittadini a contribuire alla raccolta di libri destinati alle scuole.

Nel pomeriggio, la maratona prosegue dalle 15:00 alle 20:00 all'interno della Libreria Punto&Virgola, in Via Perruna, 25. Qui, genitori, nonni, insegnanti e appassionati lettori sono invitati a leggere e condividere i loro "libri del cuore", creando un momento di unione e scambio. L'idea è quella di rendere la libreria un punto di riferimento per gli amanti della lettura di tutte le età, in un ambiente intimo e accogliente.

Ma non finisce qui: nell'arco della settimana, la Libreria Punto&Virgola ha organizzato anche una serie di incontri nelle scuole, durante i quali diversi autori incontreranno gli studenti per presentare le proprie opere. Un'opportunità preziosa per avvicinare i giovani lettori al mondo della scrittura e stimolare la loro curiosità verso nuovi titoli e generi.

"Partecipiamo ogni anno con passione a questo evento; è per noi un momento molto importante per lavorare con le scuole e promuovere la lettura, proponendo nuovi libri e albi illustrati che possono essere utilizzati in classe,"commentano i responsabili di Punto&Virgola. "Quest'anno sono 18 le scuole gemellate con noi, e siamo orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento non solo per Tollo, ma anche per i comuni limitrofi, con cui stiamo creando sinergie sempre più forti."

Questa maratona di lettura è dunque molto più di un evento isolato: è un invito a tutta la comunità a riscoprire il piacere dei libri e a supportare attivamente la crescita culturale delle nuove generazioni, un libro alla volta.