Energean Italy sceglie nuovamente l'Associazione di promozione sociale-ETS Donn.Ã¨ di Ortona per sensibilizzare le scuole d'Abruzzo sui temi dell'inclusione e del rispetto.

L'impegno condiviso di più attori su un territorio, è la chiave per promuovere l'equità di genere e per porre un freno alle forme di violenza a cui siamo oggigiorno sempre più spettatori, a nostro malgrado. Una questione importante che riguarda ogni comunità locale.

Energean Italy anche quest'anno ha scelto Donn.è - associazione di promozione sociale di Ortona (Ch), attiva da tempo nel contrasto a ogni forma di violenza di genere e nell'educazione delle nuove generazioni, per portare il tema dell'equità e del rispetto tra i banchi di scuola.

Giovedì 31 ottobre si è dato ufficialmente avvio al progetto di educazione di genere per bambini e bambine "FIABE AL TAPPETO: Strana storia nell'orto" - ideato da Donn.è – con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto, all'accettazione e alla non violenza. Un progetto che coinvolgerà le scuole d'infanzia e primarie del territorio che hanno aderito per un totale di 460 bambini/e coinvolti/e.

"Sarà attraverso il laboratorio creativo e la fiaba drammatizzata a cui gli stessi bambini e bambine prenderanno parte – commenta Marina Di Virgilio, coordinatrice del progetto e socia fondatrice Donn.è – che si cercherà di incoraggiare la riflessione e il dialogo su temi, che seppur complessi, favoriranno di certo strumenti di lettura della realtà."

«Crediamo che il rispetto sia un elemento imprescindibile per una crescita sostenibile della nostra società umana – commenta Marcella Semenza, responsabile sostenibilità Energean Italy

- Atti di violenza, bullismo, prevaricazione sono purtroppo presenti anche nel mondo scolastico ed è lì che abbiamo deciso di lavorare per innescare un cambiamento. Siamo onorati di essere al fianco di Donn.è anche quest'anno e invito tutti i ragazzi e le insegnanti a fare tesoro di occasioni come questa. ».