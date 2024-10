Revisione toponomastica e della numerazione civica zona nord.

La ditta Unisel srl, affidataria del servizio, ha iniziato le operazioni di posa in opera dei numeri civici e delle targhe viarie nella zona nord del territorio comunale (Ghiomera, Foro, Postilli, Stazione di Tollo, Lazzaretto, Savini e Feudo).



Si tratta di un progetto di grande importanza per la comunità, che permetterà di individuare con esattezza via e numero civico di ogni residenza, attività e servizio, evitando perdite di tempo nel ricercare le destinazioni, soprattutto nelle zone periferiche, condizione che diviene essenziale per i mezzi di soccorso e di pubblica utilità e, quindi, per garantire maggiori livelli di efficienza dei servizi e di sicurezza per tutti. Pertanto, si confida nella massima collaborazione dei cittadini.



Non appena ultimate queste operazioni, sarà cura dell'Ufficio anagrafe comunale procedere ad apportare le necessarie variazioni anagrafiche su ANPR, inviare a tutti gli interessati comunicazione formale e rilasciare il certificato di avvenuta variazione toponomastica e/o numerazione civica.



Pertanto, fino a diversa comunicazione ufficiale da parte del Comune, sebbene risultino già apposte le targhe viarie contenenti le nuove denominazioni toponomastiche, l'indirizzo di residenza deve ritenersi invariato.



Terminato il lavoro nella zona nord, si procederà alla revisione e alla numerazione civica nella zona sud.

