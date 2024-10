Buoni pasto per il personale della Asl, vertenza conclusa positivamente

Dopo mesi di battaglie, ricorsi in Tribunale e verbali di conciliazioni siglati dall’avv. Luca Damiano in favore degli scritti al sindacato Fsi-Usae, che di recente si sono visti consegnare i tesserini magnetici in cui sono stati caricati i buoni pasto con 5 anni di arretrati, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha trasmesso un comunicato a tutto il personale dipendente ed alle RSU ed OO.SS. in cui si riporta un cronoprogramma entro il quale l’Azienda provvederà all’erogazione dei buoni pasto agli aventi diritto e nello specifico ai dipendenti della sanità al verificarsi delle seguenti condizioni:

-per i dipendenti del comparto per i turni/prestazioni lavorative > 6 ore; -per i dipendenti della dirigenza per i turni/prestazioni lavorative > 8 ore.

Esprime soddisfazione per tale importante riconoscimento il segretario territoriale del sindacato Raffaello Villani, ringraziando l’avv. Luca Damiano per il prezioso contributo alla positiva definizione della vertenza relativa ai buoni pasto.