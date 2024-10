Debutto di successo al Teatro Tosti di Ortona per l'anteprima nazionale di "80 Voglia di... 80!"

Un vero successo l'anteprima nazionale del musical "80 Voglia di... 80!" prodotto dalla Compagnia dell'Alba con Il Tsa.

Nella serata di venerdì 25 il pubblico del Teatro Tosti è stato proiettato nei colori, nell'allegria degli anni 80 anni e si è scatenato al ritmo della musica italiana e straniera (Duran Duran, Wham, Europe, Whitney Houston,Ricchi e Poveri, Heather Parisi e Raffaella Carrà ) che ha segnato un'epoca. "un musical scoppiettante che forse non riuscirà a tenervi fermi nelle poltrone..." l'aveva presentato cosi il regista e coreografo Fabrizio Angelini in conferenza stampa e cosi è stato. Il cast, con il protagonista Manuel Mercuri, performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale con oltre 38 milioni di follower tra TikTok, Instagram e YouTube, ha trascinato e coinvolto il pubblico che ha cantato per tutta la durata dello spettacolo.

Un'esplosione di energia contagiosa che ha portato poi il pubblico nel finale in piedi a ballare. Il tutto nel pieno stile della Compagnia dell'Alba: lo spettacolo è infatti interamente cantato dal vivo.







Un successo bissato nella pomeridiana di domenica 27 alle 18.















La regia e la coreografia sono di Fabrizio Angelini, la direzione musicale è Gabriele de Guglielmo, Scritto da Gianfranco Vergoni da un'idea di Paolo Ruffini, il musical racconta le avventure di uno studente liceale di oggi, alternativo e ribelle, in attesa dell'esito scolastico di fine anno. Manipolando un Cubo di Rubik si ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni. Qui incontra i suoi professori, ora giovani come lui, e viene coinvolto nell'organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell'anno scolastico. Questo viaggio gli permette di conoscere meglio i suoi insegnanti e di scoprire che anche loro hanno vissuto l'adolescenza con le sue sfide e passioni.







Questo il cast in scena con Mercuri:



Ottavio Cannizzaro, Noemi Cappellini, Cristian Cesinaro, Filippo Di Menno, Edilge di Stefano, Pietro Galetta, Silvia Ghirardini, Lorenzo Giambattista, Ilaria Lanzillotta, Giulia Rubino.



Swing: Valeria Paternesi





Dopo Ortona lo spettacolo partirà per un tour nazionale:



il 30 ottobre al Teatro Vaccaj di Tolentino,



il 31 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo,



il 7 e l'8 novembre al ridotto del Teatro comunale de L'Aquila,



il 9 novembre al Teatro Gentile di Fabriano,



l'11 novembre al Teatro Fenaroli di Lanciano,



il 21/22 e 23 marzo al Teatro Repower di Milano.