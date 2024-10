CASO DI DENGUE NEL QUARTIERE DI FONTE GRANDE

L’UOC del Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica della ASL Lanciano-Vasto Chieti ha comunicato la positività al virus Dengue di un cittadino residente in via della Fonte Santa nel quartiere di Fonte Grande.

Il commissario straordinario, Gianluca Braga, ha dunque emanato nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, un’ordinanza consultabile sull’albo pretorio:

https://comune.ortona.ch.it/it/documenti/casi-di-arbovirosi-da-virus-dengue-provvedimento-contingibile-ed-urgente-di-disinfestazione-nel-comune-di-ortona-1

con cui si dispone che la ditta Ecolan spa effettui un intervento urgente di disinfestazione adulticida, larvicida e la ricerca ed eliminazione di focolai larvali, su aree pubbliche ( ad esempio aree verdi di scuole, centri anziani, ospedali, parchi pubblici, cimiteri, giardini ) e private (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc) nell’intero centro abitato di Fonte Grande e in contrada Santa Liberata secondo quanto prevede il piano nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025.



Il trattamento, che è stato già eseguito in altre porzioni del territorio comunale, sarà effettuato per tre giorni consecutivi e in particolare nella notte tra il 24 e il 25, tra il 25 e il 26 e tra il 26 e il 27 dalle ore 21 fino a 00.30

Come è precisato nell’ordinanza: i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni devono consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.) essendo questo un intervento a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori.