EXPERIMENTA GREEN - La passione per la natura unita alla missione di inclusione sociale delle persone con disabilità

Sabato 26 ottobre 2024 presso lo spazio del Centro Diurno in Via L. Palombo in Fontegrande a partire dalle ore 11.30 , l’inaugurazione della nuova Serra di Anffas Ortona, un progetto innovativo denominato EXPERIMENTA GREEN che unisce la passione per la natura alla missione di inclusione sociale delle persone con disabilità

La Serra di Anffas non è solo un luogo dedicato alla coltivazione di piante e fiori, ma rappresenta anche uno spazio di incontro, formazione e inserimento lavorativo per le persone con disabilità. Attraverso questo progetto, Anffas si propone di creare un ambiente accogliente e stimolante, dove i partecipanti possono sviluppare competenze pratiche, socializzare e contribuire attivamente alla comunità.

"Siamo entusiasti di dare vita a questo progetto che incarna i valori di inclusione e solidarietà che da sempre caratterizzano Anffas. La Serra non è solo un luogo di lavoro, ma anche uno spazio che promuove la socializzazione e l'autonomia delle persone con disabilità," sottolinea Nadia La Torre, Presidente Anffas Ortona.

L'inaugurazione vedrà la partecipazione di autorità locali, membri della comunità e sostenitori del progetto.

“ Siamo certi che attraverso la Serra Anffas riusciremo a fare la differenza nella vita di molte persone e a coinvolgere attivamente la comunità nel sostegno all'inclusione sociale- aggiunge Nadia La Torre, Presidente Anffas Ortona - Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata speciale e a scoprire come la bellezza della natura possa diventare un motore di cambiamento sociale. Insieme possiamo trasformare il nostro ambiente e costruire una comunità più inclusiva e solidale. ”