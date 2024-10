Parte la raccolta firme della Cgil Chieti a difesa della sanitÃ  pubblica

Parte nella giornata di giovedì 24 ottobre da Chieti, per poi proseguire nei prossimi giorni a Casoli e Vasto, la raccolta firme promossa dalla Cgil per chiedere un potenziamento del servizio sanitario pubblico nella nostra regione.

Cittadini, lavoratori e pensionati sono invitati a sottoscrivere la petizione che verrà sottoposta al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, al Direttore dell’Asl2 Chieti-Lanciano-Vasto e al Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci.

La sanità pubblica è in ginocchio non è più possibile restare inermi. Problemi ormai cronicizzati, come le carenze di personale, le liste d'attesa infinite e i tagli ai servizi che stanno mettendo a rischio la salute di migliaia di persone sul territorio con criticità ancora maggiori nelle aree interne.

Questo un primo calendario della raccolta firme:

Giovedì 24 ottobre a Chieti (Piazza G.B. Vico - dalle 9:30 alle 13:00): venerdì 25 ottobre Casoli (Corso Umberto dalle 9:00 alle 13:30), sabato 26 ottobre a Vasto (Viale d'Annunzio, dalle 8:30 alle 12:30).

La petizione della Cgil Chieti chiede misure concrete per migliorare la sanità pubblica, tra cui:

Più fondi: Un aumento significativo del fondo nazionale sanitario per garantire risorse adeguate a tutte le regioni.

Uguaglianza nell'accesso alle cure: Un piano sanitario regionale che assicuri gli stessi servizi a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza.

Prevenzione: Un focus sulla prevenzione, con l'espansione dell'assistenza primaria e l'implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).

Più personale: Un piano completo per reclutare e trattenere professionisti sanitari.

Sicurezza per gli operatori: Misure concrete per proteggere il personale sanitario da violenze e aggressioni.

Potenziamento della medicina territoriale: Sviluppo di Case della Salute, Ospedali di Comunità, Distretti e ADI.

Riduzione delle liste d'attesa: Soluzioni immediate per affrontare il problema delle lunghe attese per le prestazioni mediche.

Si invitano tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa e a diffondere la petizione tra i propri contatti. Solo uniti è possibile ottenere un cambiamento reale e garantire a tutti un servizio sanitario pubblico efficiente e di qualità.