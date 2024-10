Al via i lavori nella chiesa di San Giuseppe ad Ortona

Rifacimento del tetto, messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario con bonifica dalla presenza dell’eternit, nuovo intonaco e tinteggiatura: sono i lavori che da ieri interessano la chiesa parrocchiale di San Giuseppe ad Ortona.

“Dopo la verifica delle condizioni della chiesa, relazioni, documenti da integrare anche col Comune per la presenza dell’amianto nel tetto abbiamo presentato il progetto di ristrutturazione della chiesa, redatto dallo studio di Angelo e Rosanna Giamberardino, alla Cei che l’ha finanziato per 228.775 euro pari al 70% del costo dei lavori complessivi. Grazie anche al prezioso contributo dei parrocchiani i lavori attesi possono partire”, spiegano don Domenico di Salvatore, direttore dell’ufficio per i beni culturali e l’edilizia di culto della diocesi e l’ingegnere della curia Angelo Di Monte. E il cantiere è stato aperto ieri dalla ditta Alma Appalti Srl Edilizia Generale di Ortona che si è aggiudicata i lavori.

“Che saranno delicati”, riprende Di Monte. “L’edificio sacro, realizzato nel 1960 ha gravi problemi di infiltrazioni d’acqua, in particolare dal tetto che è in eternit e quindi va bonificato. Ed è questo l’intervento più delicato e costoso che ha richiesto anche autorizzazioni e integrazioni da parte dei progettisti al Comune”.

Un lavoro notevole (e infatti la fine è prevista nel maggio 2027) che diventa ancora più prezioso visto che il parroco don Rolando Perez De Leon con i componenti dei consigli parrocchiali, da febbraio hanno avviato una raccolta fondi trai cittadini necessari per coprire le spese ingenti. I parrocchiani ora dovranno però fare a meno della chiesa che sarà inagibile durante i lavori; le celebrazioni liturgiche quindi si terranno nel salone parrocchiale.