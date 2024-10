UniAmo Ortona presenta "Grandi Progetti, grande futuro?"

L'associazione “ UniAmo Ortona ” questa mattina, presso la Pasticceria Cantelmi,

ha presentato l'evento "Grandi Progetti, grande futuro?" che si terrà Sabato 26 Ottobre alle ore 17.30 presso Le Dimore, via d'Annunzio, Ortona.

L'evento vedrà la partecipazione di architetti e ingegneri, progettisti di alcuni importanti interventi in città:

- Arch. Susanna Ferrini, "n!studio Roma/Shangai/Pescara", Progettista del Polo Museale di Palazzo Farnese

- Arch. Claudio Angelucci, Progettista della riqualificazione della Postilli-Riccio e Co-progettista del Ponte Ciclopedonale con il quartiere Fonte Grande

- Ing. Marco Cordeschi, "Altevie", Progettista della Funicolare Ortona Centro-Via Verde

- Arch. Filippo Maria Martines, "WHITEarc", Progettista del Polo Enologico a Palazzo Corvo e del Polo Bibliotecario Sant'Anna

- Antonio Montepara, professore ordinario dell'Università di Parma, Co-progettista del Ponte Ciclopedonale con il quartiere Fonte Grande

L'incontro, che sarà moderato da Mauro Vanni, vede la compartecipazione del CAU (Consulta di Architettura e Urbanistica) di Ortona.

"Si tratta di un'importante occasione per la cittadinanza per conoscere questi progetti di rilievo e scoprirne le potenzialità e gli impatti positivi sul territorio di Ortona. Siamo onorati di aver ricevuto la disponibilità di questi professionisti che meglio di chiunque altro potranno presentare questi grandi progetti alla Città" ha sottolineato Anna Serra, vice-presidente di UniAmo Ortona

"L'incontro non sarà una semplice conferenza, ma un'occasione di confronto tra i professionisti e alcuni membri di UniAmo Ortona, competenti negli specifici settori legati ai progetti, per offrire interessanti spunti di riflessione. Un approccio competente e pragmatico a questi Grandi Progetti per Ortona" ha spiegato Loris Di Fabio, membro del consiglio direttivo di UniAmo Ortona

"Per il futuro ci proponiamo di offrire un supporto concreto alla cittadinanza, offrendo la nostra voce e il nostro impegno concreto per la messa in luce e la risoluzione di problematiche importanti che interessano Ortona. Abbiamo già avuto un incontro con i responsabili di Sasi per parlare delle problematiche legate all'emergenza idrica e abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Regione, Marco Marsilio, della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e dell'ATER, Antonio Tavani per confrontarci con loro su importanti questioni e problematiche della città." ha illustrato nel suo intervento Arturo La Selva, membro del consiglio direttivo di UniAmo Ortona

La presentazione è stata aperta da Lorenzo di Nello , presidente dell'Associazione UniAmo Ortona

Nel corso del suo intervento Loris Di Fabio ha letto i nomi del direttivo dell'Associazione UniAmo Ortona

Nel corso del suo intervento Loris Di Fabio ha letto i nomi del direttivo dell'Associazione UniAmo Ortona