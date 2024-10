Vincere per dedicare la vittoria a Bruno

✍️?IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA SESTA GIORNATA, NEL RICORDO DEL NOSTRO BRUNO COCCHINI

⏳⚽️Verso VICTORIA CROSS-San Buono

“Domani sarà una gara particolare, la prima senza il nostro caro Bruno e vogliamo dedicargli a tutti i costi la vittoria.

Lo ricorderemo con il minuto di raccoglimento ed il lutto al braccio e ringrazio personalmente il presidente della Lnd Abruzzo Ezio Memmo per aver autorizzato la nostra richiesta.

Bruno ci mancherà molto, sarà un'assenza pesante che ci accompagnerà sempre ma non lo dimenticheremo, e non potrebbe essere diversamente con uno che sabato sera, da un letto di ospedale, ha voluto a tutti i costi sapere il risultato della nostra squadra a Celenza, per poi lasciarci due giorni dopo…. Bruno, scenderemo in campo per te”

~Giampiero Misci.



