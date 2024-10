Tutela e valorizzazione del Fiume Arielli: incontro a Ortona

Sette centri insieme per un unico obiettivo: tutelare e migliorare le condizioni di un fiume. Tollo, Ortona, Canosa Sannita, Crecchio, Orsogna, Arielli e Poggiofiorito sono i comuni firmatari del contratto di fiume Arielli, lo strumento che mira ad aumentare la qualità delle acque del corso fluviale e prevenirne i rischi di natura idraulica. Martedì 8 ottobre, alla Sala Eden di Ortona, alle ore 16, è in programma un incontro di ascolto e condivisione con i cittadini, le imprese, i professionisti, gli enti locali e le associazioni per approfondire i temi della rinaturalizzazione, difesa e valorizzazione del fiume stesso. Sarà il terzo forum dopo quelli che si sono tenuti a Tollo nel mese di marzo e ad Arielli lo scorso luglio.

«Il contratto di fiume è uno strumento di programmazione che consente di individuare interventi partecipati da realizzare con fondi nazionali ed europei», spiega Angelo Radica, sindaco di Tollo, comune capofila dell’iniziativa i cui primi passi sono stati mossi nel 2014 con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Durante l’incontro saranno illustrate le opportunità di finanziamento per procedere con le opere. «Alcune proposte già emerse riguardano la realizzazione di interventi di difesa spondale per scongiurare il rischio di esondazioni, la ripulitura degli alvei, l’installazione di centraline utili a monitorare i livelli di inquinamento», continua il primo cittadino tollese. «E poi ancora, si mira a contrastare l’abbandono dei rifiuti, a valorizzare l’area attraverso la realizzazione di punti di sosta e percorsi ciclopedonali».

Insieme a Radica, all’appuntamento di martedì interverranno il commissario della città di Ortona, Gianluca Braga; Patrizio Schiazza in rappresentanza della Regione Abruzzo e componente del tavolo nazionale sui contratti di fiume; Giuseppe Pomposo, responsabile Res-Gea, società incaricata del riconoscimento del contratto; l’architetto Massimiliano Caraceni in qualità di Rup e responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Tollo; l’ingegnere Silvano Sgariglia, responsabile del settore lavori pubblici, mobilità e patrimonio del comune di Ortona.

Saranno presenti, inoltre, i sindaci dei comuni sottoscrittori del contratto e sono stati invitati i vari componenti del partenariato, rappresentanti di Regione Abruzzo, gruppo forestale di Chieti, nucleo carabinieri forestale di Ortona, capitaneria di porto di Ortona, Arta Abruzzo, Sasi, Iaap – Istituto abruzzese per le aree protette, Wwf, Legambiente Abruzzo, Ufficio riserve del comune di Ortona.

c.s.