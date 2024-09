Presentati al Comando Provinciale Carabinieri i tre Comandanti di Compagnia di Ortona, Atessa e Chieti

Nella mattinata di venerdì 20 settembre , presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, il Comandante, Col. Cosimo Damiano di Caro, ha presentato i nuovi comandanti delle Compagnie Carabinieri di Ortona, Atessa e Chieti.

Al comando della Compagnia Carabinieri di Ortona arriva Magg. Alfonso VENTURI in sostituzione del Cap. Luigi Grella.

Il Magg. Alfonso VENTURI,

classe 1971, originario di Rieti, coniugato con due figli, si è arruolato nell'Arma nel 1998 come allievo Carabiniere; al termine del corso è stato destinato alla Stazione di Copparo (FE), dove ha prestato servizio per un anno, prima di essere avviato alla frequenza del corso biennale per Marescialli. Successivamente destinato alla Compagnia di Venaria Reale (TO), nel 2010 transita nel ruolo degli Ufficiali e frequenta il corso annuale presso la Scuola Ufficiali di Roma. Sino al 2014 presta servizio presso il 1° Reggimento "Piemonte", quale comandante di Plotone.

Da settembre 2014 regge il comando in sede vacante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante (GE) e, dal 2015 al 2019, comanda il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montepulciano (SI), prima di essere trasferito quale Comandante di Compagnia ad Atessa.

Nel 2001 ha conseguito il diploma di laurea in Scienze Criminologiche presso l'Università degli Studi di Bologna e nel 2007 la laurea in ingegneria edile presso il Politecnico di Torino.

È stato ora trasferito al comando della Compagnia Carabinieri di Ortona in sostituzione del Cap. Luigi Grella, destinato alla Compagnia Carabinieri di Imperia.

Il Capitano Grella,

quarantanovenne nativo di Avellino, sposato e con una figlia, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 1995 per frequentare il 196° Corso allievi Carabinieri Ausiliari presso la Scuola Allievi di Benevento e quindi nel 1996 il 1° Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli di Firenze. Dopo un periodo quale Comandante di Squadra presso l’allora 8° Battaglione Mobile Carabinieri “Lazio”, dal 2000 ha ricoperto diversi incarichi quale Maresciallo addetto presso diverse Stazioni del viterbese e dal 2006 al 2012 ha comandato la Stazione di Vejano (VT). Superato il concorso di ammissione e conseguito il grado di Sottotenente, nel 2012 ha frequentato il 53° Corso Applicativo annuale presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, ha poi assunto il comando della Tenenza di Sansepolcro in Provincia di Arezzo. Trasferito nelle Marche a settembre 2017 per assumere il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano (PU), nel settembre 2020 è stato trasferito in Abruzzo, per comandare la Compagnia di Ortona, incarico che ha mantenuto sino ai giorni scorsi. Nel corso della sua carriera il Capitano Grella, Laureato in scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha partecipato a due missioni internazionali : in Albania nel 1999 e in Kosovo nel 2023.

Ad Atessa prende il comando il Ten. Francesco GIOVINE, classe 1987, originario di Ascoli Satriano (FG), coniugato con due figli, si è arruolato nel 2010. Dopo il corso biennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM), ha prestato servizio presso la Tenenza Carabinieri di Ercolano (NA) per cinque anni. Successivamente, dal 2017 al 2018, ha comandato la Stazione Carabinieri di Teora (AV). A settembre 2018, ha frequentato il 1° Corso Applicativo Biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, venendo promosso al grado di Sottotenente. Da marzo 2020 a settembre 2024 ha Comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piacenza. Nel 2012, ha conseguito la Laurea Triennale in Operatore della Sicurezza Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze, e nel 2015, la Laurea Triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia. Nel 2020, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata di Roma.

Il Cap. Renato LANZOLLA, classe 91, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Chieti in sostituzione del Ten.Col. Massimo di LENA destinato al Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

LANZOLLA è originario della Provincia di Taranto. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella dal 2007 al 2010, successivamente l'Accademia Militare di Modena (2010-2012) e la Scuola Ufficiali di Roma (2012-2015) dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata. Al termine del percorso formativo è stato assegnato con il grado di Tenente al 10° Reggimento Campania di Napoli e successivamente come Comandante del N.O.Rm. della Compagnia Carabinieri di Tropea (VV). Dopo essere stato promosso al grado di Capitano ha proseguito il percorso professionale come Comandante della 1^ Compagnia del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia in Milano per poi assumere nel 2020 il Comando della Compagnia Carabinieri di Bonorva (SS).