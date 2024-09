Carabinieri, il Maggiore Alfonso Venturi lascia Atessa per approdare ad Ortona

Dopo 6 anni di permanenza al comando della Compagnia Carabinieri di Atessa, il neo promosso Maggiore Alfonso Venturi lascia Atessa per approdare alla guida della Compagnia di Ortona.

Il Maggiore, accompagnato dal Comandante di Stazione, Umberto Giannico, si è congedato ufficialmente da Atessa portando i saluti al sindaco e agli amministratori presenti.

"Ringraziamo, a nome di tutta la nostra comunità, il Maggiore Venturi per il servizio svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio - dice il sindaco di Atessa Giulio Borrelli -. Ricordiamo le diverse operazioni condotte per arginare lo spaccio della droga, i furti, e altre attività illecite. Alcune indagini sono tuttora in corso.

A lui l’affettuoso ringraziamento e il saluto della nostra comunità insieme con gli auguri per un proficuo prosieguo del lavoro di prevenzione e repressione del crimine".