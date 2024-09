Enzo Iacchetti presidente di giuria del Premio Gaetano Cespa

Una serata che promette di essere magica quella di martedì 24 settembre quando alle 20 al Teatro Tosti si rinnoverà l'appuntamento con la manifestazione "Premio Gaetano Cespa", giunta alla sua sesta edizione, e dedicata al giovane artista ortonese scomparso nel 2018, a soli 29 anni.

Presidente di giuria sarà il comico e attore Enzo Iacchetti , mentre madrina è la confermata Silvia Di Stefano, accanto a loro il maestro Angelo Valori e il danzatore Stefano Bontempi.

La manifestazione, che è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, è diventata uno degli eventi artistici più importanti della città, e sta assumendo carattere regionale. L'intento degli organizzatori, familiari e amici di Gaetano con l'aiuto dell'associazione Passio Christi di cui Gaetano è stato fondatore, è quello di dare modo ai nuovi talenti di emergere nel mondo dello spettacolo rinnovando, in questo modo, il ricordo di Gaetano attraverso ciò che lui stesso amava fare: cantare, ballare e recitare.

Un concorso gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell'arte e della musica. Sono tre le discipline ammesse (musica, danza e recitazione) che gareggiano in un'unica categoria. I partecipanti dovranno avere età compresa tra gli 11 e i 30 anni. Ci sarà un premio unico del valore di 1000 euro e un premio speciale per la categoria giovanissimi a scelta della giuria per un concorrente con età tra gli 11 e i 15 anni, una novità questa della sesta edizione.

L'incasso della serata, ed eventuali donazioni, saranno devolute in beneficenza all' A.G.B.E. (Associazione genitori bambini emopatici). Il commissario straordinario Gianluca Braga ha espresso tutta la vicinanza dell'amministrazione comunale all'iniziativa: "Un'iniziativa in cui si tocca con mano il coinvolgimento emotivo, con convinzione dunque l'amministrazione sostiene questa manifestazione che si inserisce nel solco della passione di Gaetano". Presente anche il presidente dell'associazione A.G.B.E. Achille Di Paolo che ha sottolineato la rinnovata collaborazione avviata l'anno scorso con il Premio.

"E' proprio grazie a collaborazioni come queste che noi possiamo andare avanti con il nostro lavoro a sostegno dei genitori dei pazienti". L'associazione fornisce supporto integrato ai genitori garantendo il trasporto gratuito, le case alloggio e spazi ospedalieri a misura di bambino. I familiari, i genitori Mirella e Maurizio, la sorella Monica hanno ringraziato gli amici di Gaetano che danno loro la forza e li spronano a continuare nel lavoro.

Una parola poi per l'A.G.B.E: "Abbiamo toccato con mano la realtà di questa associazione e quello che realizza con i fondi che riceve ed ecco perché abbiamo scelto di nuovo di donare l'incasso a questa associazione". Lo stesso Iacchetti donerà il suo gettone di presenza all'AGBE.

I biglietti della serata sono disponibili al botteghino del Teatro Tosti e on line sul circuito Ciaoticket.