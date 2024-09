La danza partecipativa di Le classic c'est chic! ad Ortona dedicato ad Ada D'Adamo

Dopo le numerose tappe sul territorio nazionale, Le classic c'est chic! approda anche ad Ortona (Ch), in uno spazio ideale come quello della piazza del Teatro Tosti, domenica 28 settembre alle ore 18.00.



E' una classe di danza aperta e partecipativa, una piattaforma progettuale nata con l'obiettivo di decolonizzare l'immaginario che riguarda la tecnica classica accademica. Le classi per i non professionisti costituiscono il cuore di questa progettualità, così come la relazione con lo spazio pubblico sempre ben scelto.



Accolto e sostenuto dall'impresa Unaltroteatro di Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio, progetto è sostenuto anche da Marie France di Ortona Welcome, Menabò che è il main sponsor, da Zooart, dalla Compagnia dell'Alba e dallo stesso Teatro Tosti; ulteriore collaborazione è quella con il Festival del Mare e i Nove Zero Sei ed Angela D'Adamo ed l'Hotel Mara. Gode del patrocinio del Comune di Ortona.



Le classique c est chic!, progetto della danzatrice di Ortona Anna Basti, è dedicato ad Ada D'Adamo che ha lasciato un incolmabile vuoto nella comunità di Ortona e non solo: con la scrittrice la stessa Basti ha condiviso un intenso lavoro sulla danza oltre che, ovviamente, le origini.

"Questo momento è dedicato ad Ada D'Adamo, prematuramente scomparsa l'anno scorso – spiega Anna nel ricordarla. -

Il suo percorso è cominciato proprio da qui, da Ortona dove ha mosso i primi passi nella scuola della Myky Frattaruolo, per poi spostarsi a Roma e nutrire una carriera articolata e complessa. Ho cominciato anche io a studiare danza in quella stessa scuola, al mio arrivo già tappezzata di foto che ritraevano Ada danzante. Sono cresciuta con quelle immagini negli occhi, col desiderio di poter incarnare anche io prima o poi quelle stesse movenze, quelle stesse posture perfette. Più tardi, quando finalmente ci siamo conosciute a Roma, quella visione sospesa nell'aria in arabesque, si è concretizzata, diventando una sponda di dialogo e di confronto molto speciale e prezioso. Come se custodissimo entrambe, all'interno del caotico mondo della produzione culturale romana, un piccolo segreto: la complicità di sapere entrambe da dove eravamo partite".

Le classic c'est chic! rappresenta dunque una classe di danza classica gratuita e aperta a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco in un gesto collettivo di cura del proprio corpo e di riappropriazione dello spazio pubblico e vuole fornire a più persone possibili, strumenti di comprensione e di riappropriazione del proprio corpo in spazi aperti. Per partecipare non è necessaria alcuna esperienza pregressa, solo un outfit comodo che metta a proprio agio i partecipanti e scarpe morbide.



Anna Basti è danzatrice, performer e ricercatrice indipendente, con un background che affonda nella danza classica e contemporanea. Ad oggi il suo percorso di ricerca ha come focus il corpo, organismo complesso e poroso, informato dal contesto di riferimento in cui vive. Questa ricerca si articola attraverso piattaforme progettuali che usano diversi formati, orientate soprattutto al lavoro e alla condivisione di saperi con corpi non alfabetizzati nel campo delle tecniche di movimento.



Evento libero e gratuito.