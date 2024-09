"Da Piazza del Popolo a Piazza della Repubblica" per dire" NO ALLA VIOLENZA "

"Da Piazza del Popolo a Piazza della Repubblica" e' stata denominata la Marcia Silenziosa per dire" NO ALLA VIOLENZA " che si terrà a Ortona Giovedì 12 settembre, dalle ore 21 partendo da Piazza del Popolo.

- rendono noto le organizzatrici -





Scendiamo in Piazza col nostro NO per "ricordare" e per non far sentire sole tutte quelle famiglie che soffrono perché colpite da questa "piaga" che sembra sempre più essere all'ordine del giorno.





Un messaggio che vuole arrivare lontano nella speranza che anche in altre Citta' possano manifestare allo stesso modo.

Ortona C'è!

“