Piano e regolamento antenne: al via la fase delle osservazioni

Piano e regolamento antenne: prende avvio la fase delle osservazioni. Si apre dunque un periodo di confronto dell'amministrazione comunale con gli operatori della telefonia mobile, con le aziende del settore, con i portatori d'interesse diffusi e con la cittadinanza per arrivare poi all'approvazione definitiva dei documenti.



L'amministrazione comunale sta procedendo all'adozione di un regolamento e di un piano comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione con misurazione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale. L'incarico, per la redazione dei due documenti, è stato conferito a dicembre del 2022 alla società Leganet, con sede legale a Roma, che ha provveduto a consegnare all'ente gli elaborati definitivi del regolamento e del piano antenne.



Si è giunti ora all'importante fase del confronto.



Nel rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione, il comune invita operatori, aziende, portatori di interesse e la cittadinanza a formulare, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente, le osservazioni al regolamento e al piano antenne che sono disponibili sullo stesso sito.



Le osservazioni dovranno essere inviate all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.ortona.ch.it





Si tratta di un'importante occasione di partecipazione alla stesura dei documenti per i portatori di interesse e per l'ente una preziosa occasione d'ascolto del territorio

