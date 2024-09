UT Factory ,tutti i mestieri del cinema e del teatro riapre le iscrizioni per l'anno 2024-25

E' tempo di Open Day presso l'Auditorium Zambra di Ortona (CH), precisamente nei giorni 10, 11, 12, 16, 19 settembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30.



Sulla scia del claim"Dai voce alle tue aspirazioni" ideato per quest'anno 2024/25, "ci vogliamo rivolgere a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco con i nostri corsi" – spiegano gli ideatori.



L'idea della campagna della UT Factory, ideata da Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio di Unaltroteatro, realizzato da Christian Bruni, ha come soggetto una figura femminile Elisa Totaro, che ha lo sguardo provocatorio ed è intenta a dire qualcosa al megafono che stringe in mano come a simulare un atto rivoluzionario.



"Continuiamo a credere che bisogna spingerci verso la riscoperta o la scoperta delle nostre aspirazioni, sogni, attitudini e i nostri corsi hanno l'intento di aiutare e guidare l'allievo di tutte le età verso un viaggio per scoprire mondi nuovi" – spiegano Sorino e Scognamiglio.



Si aprono le iscrizioni quindi per corsi, rivolti ad ogni fascia di età di: recitazione per principianti e per chi ha già un'esperienza, lettura ad alta voce, scrittura creativa in collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara fondata da Peppe Millanta e la casa editrice di Ortona, Edicola Ediciones di Alice Rifelli e Paolo Primavera; non mancheranno inoltre corsi di approccio alla recitazione in camera, workshop con agenti cinematografici e casting director, incontri con attori e non solo, preparazione a provini, e un corso speciale sulla lingua dei segni con Annarita Giancristofaro ed in collaborazione con Ortona Welcome.