Dolore per la morte del 18enne Alexandru a Ortona, sÃ¬ alla donazione degli organi

A causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ospedale Alexandru Arteni, il giovane di 18 anni di Ortona che era stato investito di notte, mentre faceva ritorno a casa dal lavoro in bici, da un'auto il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso.

Il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara in gravissime condizioni. Nel pomeriggio di giovedì è stata dichiarata la morte cerebrale e la famiglia ha acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

Il giovane era stato trovato agonizzante lungo via De Vitis.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dalla Stazione di Ortona, hanno permesso di riscontrare che il giovane era stato investito da un’autovettura pirata che nello schianto aveva perso alcune parti di carrozzeria. Nelle fase delle indagini che stava portando all’identificazione del proprietario della vettura e del conducente, l'autore dell’investimento, accompagnato dal difensore di fiducia, si è presentato spontaneamente ai Carabinieri.