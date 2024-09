Il 15 parte ufficialmente la stagione della Victoria Cross Ortona

DOMENICA 15 SETTEMBRE COMINCIA L’AVVENTURA

Ci siamo quasi. Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato, mentre mister Emiliano De Iuliis e i suoi ragazzi accelerano il passo nella preparazione atletica.

Domenica 15 settembre (fischio di inizio alle 15:30) saremo ospiti del Virtus Rocca San Giovanni al Comunale di Contrada Codacchia, squadra che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza ai playoff proprio come noi, che però fino alla passata stagione abbiamo militato nel girone C.

Quest’anno siamo stati inseriti nel girone B, con trasferte più brevi ma con le altre 14 compagini tutte da scoprire, a partire dall’avversario di domenica prossima.

Per questa stagione l’obiettivo, o meglio, il sogno, sarebbe quello di raggiungere i playoff e giocarsela. Quello che è certo, è che abbiamo l’ambizione di dare tutti noi stessi in un campionato che cade nell’anno del nostro decennale (2015-2025).

Nella seconda giornata, sperando di poter accogliere il prima possibile il nostro pubblico nel Comunale di Ortona, al momento chiuso per problemi legati all’agibilità delle tribune, ospiteremo il Draghi San Luca (di Atessa), retrocesso dalla Prima categoria. Partita fissata per domenica 22 settembre, sempre alle ore 15:30. L’ultimo match di settembre lo disputeremo poi in casa dei Biancorossi Fossacesia allo stadio “Vincenzo Granata”, domenica 29 (15:30).

L’appello della società Victoria Cross Ortona a tutti i tifosi e agli appassionati è quello di continuare a sostenerci e seguirci, perché questa stagione del decennale è per noi molto importante e vogliamo fare grandi cose insieme.

Il calendario completo del nostro girone è consultabile a questo link: https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/2024/08/SECONDA-CATEGORIA-B-2024-25.pdf

Nella foto lo stemma che quest’anno i nostri ragazzi porteranno sul cuore.