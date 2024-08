Attivo il servizio di supporto alle attivitÃ  di rifornimento di acqua potabile mediante serbatoio comunale.

Come concordato con la Sasi oggi è stato attivato il servizio di supporto alle attività di rifornimento di acqua potabile mediante serbatoio comunale, gestito dal gruppo volontari Protezione Civile CNAB.

I volontari riforniscono di acqua gli utenti che hanno fatto richiesta mediante il numero verde della Sasi e ai quali la stessa Sasi non riesce a garantire il servizio con i propri mezzi.

Per superare l'emergenza e alleviare i disagi, nella giornata di domani, sabato 17 agosto, il comune metterà a disposizione un' ulteriore cisterna per raddoppiare la capacità di trasporto da parte dei volontari, che come sempre si sono resi immediatamente disponibili a garantire la loro preziosa collaborazione in questo periodo di grave emergenza idrica.

Si ribadisce che il servizio di rifornimento con autobotte deve essere richiesto dagli utenti esclusivamente al numero verde Sasi.