Il 30 luglio si terranno ad Ortona le audizioni per il nuovo spettacolo della Compagnia dell’Alba, in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo , “80 VOGLIA DI…’80!”

Il debutto del nuovo spettacolo della Compagnia dell’Alba, realizzato in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo:“80 VOGLIA DI…’80!”, è previsto per ottobre. La Compagnia dell’Alba è però già al lavoro per realizzare la nuova e importante produzione. In quest’ottica martedì 30 luglio il Teatro Tosti ospiterà i performer, provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte alle audizioni del musical scritto da Gianfranco Vergoni, da un’idea di Paolo Ruffini, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini. Si tratta di circa 60 performer, selezionati tra centinaia di curriculum arrivati alla produzione, che si metteranno in gioco per entrare a far parte del cast, all’interno del musical. Durante le audizioni saranno inoltre selezionati anche candidati per eventuali sostituzioni e swing per il musical A Christmas carol, alla sua sesta ripresa, in coproduzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, sempre con Roberto Ciufoli nei panni del protagonista Ebenezer Scrooge. I performer resteranno ad Ortona per tutta la giornata, molti di loro pernotteranno in città, una pacifica invasione ed un'occasione per far conoscere le bellezze della nostra città.

I performer scelti saranno in scena con Manuel Mercuri, protagonista dello spettacolo, artista poliedrico, performer, danzatore, acrobata, oggi anche e soprattutto content creator, che vanta ben 38.000.000 di follower tra YouTube e TikTok, ed è sul podio della classifica dei più seguiti di entrambi i social. Angelini ha già lavorato con Mercuri in diversi spettacoli quali LA BELLA E LA BESTIA, PINOCCHIO, IL GATTO CON GLI STIVALI E LA MAGICA NOTTE DI NATALE, SINGIN’ IN THE RAIN, ed è entusiasta di averlo nello spettacolo.

Nei panni di uno studente liceale di oggi, alternativo e per niente modello, Manuel come in un incubo vedrà sfilare i suoi professori, che a quanto pare hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile. Improvvisamente e magicamente verrà catapultato indietro nel tempo di 40 anni, ritrovandosi a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani. Da loro coinvolto nell’organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell’anno scolastico, avrà modo di conoscerli più a fondo, e di rendersi conto che anche loro, come lui, hanno avuto un passato adolescenziale. Il “ritorno al futuro”, cioè al giorno d’oggi, sarà l’occasione per tirare le somme di questo viaggio e in qualche modo cambiare un po’ anche sé stesso, riconciliandosi con quelli che fino ad allora aveva visto solo come nemici. Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta tanta musica: un'occasione per riascoltare numerose canzoni passate alla storia, e per chi ha vissuto quegli anni fare un tuffo nel passato, forse non senza un pizzico di nostalgia.