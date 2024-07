“Tutti a bordo!” l’iniziativa di Angsa abruzzo e della Lega navale di Ortona

L’iniziativa “Tutti A Bordo!”, organizzata domenica scorsa, dall’Angsa Abruzzo (Associazione Genitori Persone con Autismo) e dalla Lega Navale di Ortona è stata un successo sia per la numerosa partecipazione delle famiglie sia per l’affiatamento instaurato durante le attività.

I genitori con i bambini e i ragazzi sono stati accolti al mattino dal presidente della sezione di Ortona della Lega Navale Italiana, Luigi Polidoro che, oltre alle imbarcazioni, ha messo a disposizione anche i kayak, con degli istruttori,

per far divertire i più piccoli negli spazi acquatici della sezione della Lega.

Dopo i saluti iniziali, alla presenza del consigliere provinciale e sindaco di Atessa Massimo Tiberini,

la presidente dell’Angsa Abruzzo, Alessandra Portinari

ha ringraziato per la disponibilità mostrata dalla Lega Navale e ha donato il cd Blu, della cantautrice Lara Molino.

La giornata è proseguita, poi, con l’uscita in mare, le imbarcazioni dal porto di Ortona sono arrivate fino alla Costa dei Trabocchi, dove le famiglie hanno potuto fare il bagno nelle acque antistanti la spiaggia di San Vito.

Le attività sono proseguite con il rientro nei locali della Lega Navale dove ad accogliere i partecipanti c’è stata anche la campionessa italiana di pallavolo Consuelo Mangifesta,

che ha socializzato fin da subito con le famiglie, scambiando con i bambini qualche tiro con la palla.

Prima del pranzo c’è stata la benedizione di don Roberto Geroldi, parroco della cattedrale di San Tommaso.

La giornata si è conclusa con una buonissima torta, realizzata, insieme ad un ricco pranzo, da Fantini Wine Store di Ortona.



“L’ultima attività dell’anno, prima delle ferie di agosto – afferma la presidente dell’Angsa Portinari – ,

non poteva che concludersi nel migliore dei modi. Abbiamo trascorso delle ore bellissime con momenti ludici e di grande condivisione insieme alle famiglie e ai soci della Lega Navale di Ortona. Siamo molto contenti soprattutto di aver avviato un’importante collaborazione, che avremo modo di proseguire nelle altre attività dell’autunno. Momenti come questi sono importanti per ricaricare lo spirito delle famiglie con all’interno persone con autismo e per trascorrere, al di fuori delle solite routine quotidiane, delle ore insieme di condivisione e gioia. Un ringraziamento al presidente Polidoro e a coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata. Un plauso alla campionessa Mangifesta, che con umiltà ha servito anche i pasti alle famiglie con grande spirito di collaborazione, piccoli gesti che diventano grandi nel cuore di chi vive quotidianamente alcune difficoltà”.



“E’ stata una bellissima giornata all’insegna dello sport e della socialità – dice il presidente Polidoro - ,

la nostra sezione ha messo a disposizione le imbarcazioni e i locali per donare delle ore serene alle famiglie dell’Angsa Abruzzo. E’ stato bello, poi, vedere il sorriso sui volti dei bambini e dei loro genitori, momenti che resteranno a lungo nella nostra memoria. Grazie a questa attività in molti hanno superato la paura del mare, vivendo una giornata con spensieratezza. Collaborare con associazioni come l'Angsa Abruzzo rappresenta per la Lega navale di Ortona il raggiungimento di uno degli scopi statutari più importanti e nobili, l' attenzione verso il prossimo. La struttura del nostro sodalizio, la disponibilità di una struttura priva di barriere architettoniche e la grande sensibilità che i nostri armatori e soci hanno dimostrato ci consentono di dare risposte concrete a sollecitazioni come quella dell' ANGSA”