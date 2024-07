IV Edizione di Caldari in Fermento

Caldari in Fermento (IV Edizione) - Evento enogastronomico itinerante per le vie del paese di Villa Caldari

- 12 Cantine del territorio con le loro bollicine

- Stand Gastronomici

- Intrattenimenti Musicali



INFO SULL'EVENTO:

L'accesso all'area evento è gratuita.

Per degustare i vini spumanti presenti all'evento acquista il Kit Caldari in Fermento (Calice con sacca + 4 degustazioni) al costo di € 10,00 (la degustazione non sarà servita nei bicchieri di plastica)

All'interno dell'area troverai stand gastronomici e intrattenimenti musicali

CANTINE PARTECIPANTI - All'interno dell'area potrete degustare Vini Spumanti realizzati con Metodo Classico o Metodo Martinotti (Charmat) delle cantine:

- Vigna Madre – Famiglia di Carlo

- Codice Citra

- Vin.Co

- Casal Thaulero

- Dora Sarchese

- Dragani

- Tenuta Ulisse

- Collefrisio

- Jasci e Marchesani

- Marchesi de’ Cordano

- Colle Moro

- Cantina Tollo

STAND GASTRONOMICI

- Salumi e formaggi - Pasta all'Arrabbiata - Arrosticini - Porchetta - Dolci e tanto altro

INTRATTENIMENTO MUSICALE

- Sabato 13 Luglio - ARUAL BAND

(P.zza della Chiesa ore 20)

- Domenica 14 Luglio - Simone Sax Live Performance & Dj Stefano

(P.zza della Chiesa ore 20)

Insomma... un evento da non perdere!

Vi aspettiamo!!!