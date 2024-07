Metti una sera a cena... con il business nel menù

Fare rete. Accrescere la coesione. Sviluppare nuove conoscenze e collaborazioni che favoriscano il business della propria azienda. Con una formula decisamente originale: una cena.

E’ l’obiettivo che venerdì sera ha messo intorno ai tavoli di Villa Fania di Villa Caldari di Ortona una novantina di ospiti, su iniziativa di CNA Giovani Imprenditori Abruzzo.

L’edizione 2024 di ”Eat to meet”, alla lettera “mangiare per incontrarsi”, una formula conviviale già sperimentata l’anno passato in Abruzzo, si è rivelata un momento di grande interesse per le giovani imprese che si raccolgono attorno alla presidente e al coordinatore regionali, Daniela Giangreco e Marco Tuci.

Originale la formula, ma forse ancor più la modalità di svolgimento: perché gli imprenditori presenti, con gli altri ospiti, cambiano tavolo a ogni portata, sedendosi con commensali sempre diversi: qui, facilitati da un moderatore, hanno modo di presentare la propria azienda a interlocutori sempre diversi, ampliando così le proprie occasioni di trovare fornitori, clienti e partner.

Grande interesse, ovviamente, da parte del sistema CNA Abruzzo: erano presenti il presidente e il direttore regionali, Savino Saraceni e Silvio Calice; il presidente e la direttrice della CNA di Chieti, Giuseppe Troilo e Letizia Scastiglia; il vice presidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Ivano Lapergola; la presidente di CNA Impresa Donna Abruzzo, Linda D’Agostino. Presenti, come ospiti, anche Giovanni Marcantonio e Marco Pesce dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara.