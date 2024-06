GreenLife - Nicola Santorelli e Corrado Basilisca: un ponte di fratellanze fra Abruzzo e Romagna, da Ortona a Riccione, attraverso la passione per il ciclismo

L’impresa di GreenLife, l’associazione sportiva abruzzese che da tempo sostiene e divulga la passione per lo sport con uno stile di vita sana e coscienzioso, è figlia di un legame umano trentennale che Nicola Santorelli, socio fondatore dell’associazione, ha con la famiglia Gaudenzi, noto marchio della moda romagnola.

Le esperienze condivise insieme, i viaggi e le continue frequentazioni tra Abruzzo&Romagna hanno prodotto un rapporto talmente solido che anche i progetti delle vite comuni si intersecano sempre di più con lo scorrere del tempo!

Nicola Santorelli, classe 1956, medico chirurgo e odontostomatologo, odontoiatria del sonno, master Alma Mater Studiorum università di Bologna, grazie al suo lavoro e ai rapporti di amicizia continua a vivere e frequentare l’Emilia Romagna come una seconda casa, riuscendo ad alimentare l’amore per questa terra.

Santorelli, triatleta agonista con un palmares invidiabile tra le numerose gare di triathlon e Ironman disputate, iscritto al team sportivo “MAIELLA Triathlon” insieme al suo amico fraterno Corrado Basilisca, classe 1965, bancario e ciclista, anche lui atleta iscritto al team “MAIELLA Triathlon”con numerose gran fondo e dolomitiche disputate, nonché detentore del famosissimo “Prestigio “, ha deciso di intraprendere questa ennessima sfida con la quale cercheranno insieme di portare a termine con successo.

I due esperti sportivi abruzzesi, entrambi fondatori di GreenLife, hanno ideato un ponte di fratellanze fra due regioni attraverso la loro passione per il ciclismo, e grazie alla loro amicizia nata proprio sui pedali, sono riusciti ad unire sponsor ed istituzioni per l’inizio di un gemellaggio tra le due città adriatiche, ORTONA e RICCIONE, si spera proficuo per entrambi.

L’impresa sportiva non è delle più semplici, anzi porta con se molte difficoltà fisiche e logistiche, ma la loro grande passione per le due ruote e per lo sport ha sostenuto la loro preparazione iniziata da diversi mesi.

L’appuntamento per la partenza è fissato per le ore 05.00 di sabato 29 giugno 2024 in Piazza degli Eroi Canadesi ad Ortona (ch) Abruzzo. Il primo traguardo volante è sul “lungo mare” di San Benedetto del Tronto, il secondo è ad Ancona al Monumento del “Passetto”. Arrivo previsto max per le ore 19 a Riccione in Viale Ceccarini (lato mare) davanti alla Boutique Moda GAUDENZI, main sponsor dell’impresa sportiva.

Un tappone di quasi 280 km. da far tremare qualsiasi ciclista professionista. Una grande impresa sportiva che porta con se un messaggio di pace e di fratellanza tra due popoli adriatici, uniti da amicizia e storia.

Si potranno trovare aggiornamenti sulle pagine social dei protagonisti.

da c.s.