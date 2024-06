Visite oculistiche gratuite in piazza e cena al buio

Giovedì 27 giugno 2024 a Ortona iniziative su prevenzione delle malattie oculari e sensibilizzazione sulle condizioni della minorazione visiva.

Il comitato abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (I.A.P.B.) unitamente alla sezione territoriale di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in collaborazione con il Centro di Eccellenza Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia di Chieti diretta dal professor Leonardo Mastropasqua, con il patrocinio del comune di Ortona, organizzano una giornata di prevenzione delle malattie oculari attraverso visite oculistiche gratuite e con la distribuzione di opuscoli informativi.



Le visite si terranno in Piazza della Repubblica a bordo di una Unità Mobile Oftalmica dalle ore 16:00 alle ore 19:00.





“Invito i cittadini a fare visite oculistiche preventive, - afferma il presidente I.A.P.B. Abruzzo Antonello Di Deo - la giornata del 27 giugno può essere una buona occasione, magari per chi non ha mai fatto una visita oculistica. Fare prevenzione è fondamentale per scoprire patologie silenti come ad esempio il glaucoma, che, se scoperte in tempo, possono essere curate per scongiurare la cecità. Ringrazio anticipatamente il professor Mastropasqua e la sua equipe della clinica oculistica di Chieti per la consueta disponibilità in queste iniziative.”

La giornata si concluderà con una “Cena Sensoriale al Buio” presso il Ristorante Canadese di Caldari stazione.

La cena, aperta a tutti coloro che volessero provare questa esperienza, è realizzata con la preziosa

partecipazione del Lions club di Ortona, sempre sensibili e presenti a questo tipo di iniziative ed alla categoria dei non vedenti ed ipovedenti.

La partecipazione alla cena al buio è un'esperienza che permette di entrare nell'universo dei non vedenti condividendone lo status, anche se per poco tempo.

Nel contempo, questa esperienza permette al normo-vedente di apprezzare e riscoprire le funzioni degli altri sensi quasi sempre sovrastati dal senso della vista che fornisce al cervello oltre l'ottanta per cento delle informazioni.

“ Un ringraziamento speciale va al ristorante “Canadese” per la disponibilità e l'entusiasmo con cui ospita questo evento giunto alla terza edizione. “

Parte del ricavato della cena sarà devoluto alla sezione territoriale di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS APS che curerà la serata.





da c.s.