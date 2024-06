Turismo accessibile e inclusivo

Grazie a Bike to Coast for everyone, progetto della Regione Abruzzo dedicato ad una migliore fruibilità per tutti degli spazi lungo l’intero tratto di costa abruzzese, al Lido Saraceni, per il secondo anno, la spiaggia è attrezzata per i diversamente abili dal 17 giugno al 31 agosto 2024.

Il servizio di assistenza in spiaggia e in acqua è gratuito e viene assicurato struttura e personale dedicato.

Il personale della Cooperativa Praticabile è a disposizione dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14.

L’area attrezzata dispone di ombreggi, sedie job, carrozzine mare, tavoli e poltrone

da c.s.