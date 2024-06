CONSIGLIO PROVINCIALE 18 GIUGNO, APPROVATA VARIAZIONE DI BILANCIO E MODIFICHE ALLO STATUTO ITS SISTEMA MECCANICA

Il Consiglio Provinciale di Chieti si è martedì 18 giugno 2024 per discutere cinque punti all’ordine del giorno.

In apertura della seduta, il Presidente Francesco Menna ha illustrato il nuovo logo promozionale della Provincia di Chieti approvato con decreto presidenziale nei giorni scorsi, un’immagine che sarà presente sulla carta intestata alla destra dello stemma istituzionale ufficiale e sulle opere realizzate con il testo “Provincia del Parco nazionale della Maiella, Provincia della Via Verde Costa dei Trabocchi, Provincia dei Cammini religiosi”. L’immagine, che rappresenta il ricco e variegato territorio della Provincia di Chieti, non sostituisce lo stemma istituzionale ufficiale.

Durante la seduta, è stata approvata una variazione al bilancio 2024/2026 per garantire una gestione finanziaria più efficace e aderente alle esigenze attuali dell'ente, tra cui quelle della funzione edilizia scolastica con fondi destinati alla realizzazione di un deposito per archivi al piano seminterrato del liceo Artistico di Vasto e allo spostamento del server di rete nell’ambito dei lavori di miglioramento sismico dell’ITC Palizzi di Vasto.

È stata inoltre approvata la transazione tra Telecom e la Provincia di Chieti per la bonaria definizione anticipata del giudizio pendente nella sezione specializzata per le Imprese del Tribunale dell'Aquila con il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio.

Sono state infine approvate all’unanimità le modifiche dello Statuto della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica” di Lanciano, adottate per aggiornare e migliorare la governance e l'efficacia operativa dell'istituto come previsto dalla recente normativa nazionale.