FESTA DELLA SACRA AMPOLLA

L'Associazione Culturale Anno Domini 1566 in occasione del 90° anniversario del ritorno della Sacra Ampolla a Ortona, ha organizzato un fitto programma di eventi in preparazione alla festa che avrà luogo sabato 29 giungo 2024.

Il miracolo è legato all'assalto dei Turchi del 1566, ma la piccola chiesa ortonese fu risparmiata dagli ottomani grazie ad un avvenimento prodigioso, che coinvolse l'affresco di Gesù Crocifisso, presente nell'oratorio.

Mentre le suore erano in preghiera il 13 giugno 1566 dal costato di Gesù sgorgò del sangue, che fu raccolto in due ampolle. Queste vennero trafugate da un padre confessore che le portò a Venezia. Dopo 364 anni dall'evento prodigioso, il 29 giugno 1934, una della due ampolle fu riportata ad Ortona e custodita ancora oggi nell'Oratorio.

Le festività sono già iniziate il giorno 13 giugno, con la Sacra Rappresentazione teatrale “La Predizione d'Amore” scritta e diretta da Mauro Vanni della Compagnia teatrale “Teatro Vittoria”; il 14 giugno in ricordo del 458° anniversario del miracolo è stata celebrata una Santa Messa Solenne presso l'Oratorio dove successe il fatto prodigioso.

Dal 16 al 23 giugno presso la Chiesa di S.Caterina d'Alessadria è in corso una mostra storica sulla storia della Sacra Ampolla dal titolo “Ortona 1566-1934”, una cronostoria dal Miracolo del Crocifisso del 1566, fino al 1934, anno in cui la Sacra Ampolla fece ritorno a Ortona. In particolare saranno esposti abiti e divise delle due epoche (1500-1934); mappe e documenti storici; modellismo navale e soprattuto l'esposizione delle due monete originali della zecca di Ortona, il Bolognino di Giovanna II di Durazzo e il Cavallo di Carlo VIII di Francia, quando dal 1400 al 1500 la città di Ortona batteva la propria moneta. Da non perdere poi il 23 giugno dalle ore 21.00 alle ore 23.00, le visite guidate all'Oratorio e a S.Caterina a cura dell'archeologa Maria Luisa Orlandi.

In fine sabato 29 giugno 2024 si concluderanno le celebrazioni nel giorno del 90° anniversario del ritorno della Sacra Ampolla a Ortona da Venezia. Al mattino dopo la Santa Messa delle ore 08.00 ci sarà l'esposizione della reliquia nell'Oratorio, fino alle ore 24.00. Nel pomeriggio alle ore 19.00 verrà celebrata la Santa Messa Solenne presso la chiesa di S.Caterina d'Alessandria alla presenza delle autorità civili e militari e alle ore 21.15 sempre presso la chiesa di S.Caterina la Cappella Musicale S.Tommaso Apostolo eseguirà un concerto di musica sacra.

Un avvenimeto che Ortona ha atteso da 90'anni a cui invitiamo tutti a partecipare data l'importanza spirituale e storica che la Sacra Ampolla nasconde nei secoli.