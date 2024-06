UniAmo Ortona: progetto dinamico e aperto a tutti

Giovedì 13 Giugno alle 18.30 si è svolto, presso le Dimore, il primo incontro di UniAmo Ortona, il nuovo progetto che si è presentato alla città.

Il nome di questo gruppo, che si sta costituendo come associazione, è “ il simbolo condiviso dello spirito che c'è alla base del lavoro che vogliamo portare avanti. Un nuovo corso fatto di collaborazione e di ascolto diversamente dal clima di scontro perenne, di faziosità esasperata e scarso senso di comunità. - sottolineano i promotori - Le esperienze che ciascuno di noi ha acquisito sul lavoro e sulle tante altre attività che ha svolto devono essere messe a disposizione dei cittadini, offrendo occasioni per il confronto e la formazione, ma anche incontri sui temi che più interessano la vita delle persone, come i servizi, le politiche sociali, le opere pubbliche, il lavoro ”

Con UniAmo Ortona nasce un progetto " dinamico e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare ad un lavoro che riguarda solo ed esclusivamente Ortona"

Questi le cittadine e i cittadini ortonesi, “ mossi dalla voglia di mettere a servizio della comunità la propria passione e le proprie conoscenze per diventare punto di riferimento per la cittadinanza” che compongono l'Associazione :

Katia Bolletta Ada Finizio Alessandro Caraceni Anna Angelica Serra Anna Maria De Grandis Stefano Bernabeo Annamaria Mililli Arturo La Selva Cinzia Tatasciore Claudio Menè Mauro Albanese Cristiana Canosa Daniela Basti Danilo Giurastante Elsa Illuzi Emiliano Ciamarone Federica Zulli Federico Diodato Giacomo Radogna Roberta Nenna Lorella Nervegna Lorenzo di Nello Lorenzo Gatta Loris Di Fabio Luigi Imparato Maria Burtan Maria Concetta Sarchese Maria Giambuzzi Maria Palma Sallesi Maria Pia Castellano Marica Tiberio Marta Cavaliere Mauro Lamonaca Michel Monaco Noemi Luciani Paola Di Sipio Patrizia Nenna Remo Verna Alessandra Codisposto Mauro vanni Pina Del Ciotto

da c.s.