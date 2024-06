Università della Terza Età di Ortona: conclusione dell’anno accademico 2023-2024

Sabato 15 giugno l’Università della Terza Età di Ortona, che attualmente conta 120 soci oltre ai soci onorari, concluderà l’anno accademico 2023-2024 con la festa di fine Anno al Cinema Teatro Zambra di Ortona.

L’intero Direttivo è orgoglioso del gradimento unanime espresso sul Piano Didattico dell’Università che ha riguardato medicina, storia, materie classiche, scientifiche, natura, arte, cinema, materie giuridiche, tradizioni ortonesi, temi ecclesiastici ed infine uno sguardo sul mondo attraverso la fotocamera di Romina Remigio.



Un unico immenso Grazie:

- ai Relatori delle 25 partecipate lezioni tenutesi il giovedì all’Aula Magna dell’Istituto Nautico di Ortona Dott. Luciano Massone, Dott. Roberto Di Deo Iurisci, Prof. Giuseppe Piccinino, Prof. Luciano Tosi, Prof.ssa Milena Storri Basti, Prof.ssa Gabriella Di Felice, Prof. Andrea Alongi, Dott. Rocco Cacciacarne, Ing. Bruno Bianco, Dott.ssa Daniela Tiberio, Prof.ssa Patrizia Iarlori, Ten.Col. Psc. Vitale Barbara, S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Prof. Tommaso Iurisci, Aldo D'Anastasio, Dott.ssa Romina Remigio, Dott. Elio Giannetti, Dott. Domenico Canosa, Dott.ssa Tiziana Bonfini, Prof.ssa Angela Moro, Prof.ssa Giulia Alberico, Notaio Loredana Borrelli e Dott. Giuseppe Carinci;

- agli insegnanti dei Laboratori di attività motoria (prof. Roberto Di Deo Iurisci), di computer (prof. Marianna Maccarone) e di ascolto musicale (proff. Gioia Granata) e dei Laboratori svoltisi nelle strutture convenzionate di teatro (prof. Dario Iubatti), di inglese (prof. Carla Serafini), di ballo (prof. Lucia Bisignani) e del prof. Angelo Toto della Scuola di Musica “L. Di Tollo”;

- al Teatro Tosti e all’Auditorium Zambra per la particolare scontistica riservata all’UNITRE sugli spettacoli programmati nonché all’Istituto Tostiano e alla Biblioteca Diocesana per la loro disponibilità.

Infine grazie al Commissario Prefettizio per la concessione del Cinema Teatro Zambra e della Sala Eden, alla Dott.ssa Potenza Dirigente dell’Istituto nautico, all’Impavida per la accessibilità al Palazzetto dello Sport e all’Intrepida per la concessione della Palestra dei Salesiani impedita quest’anno dai lavori in corso.

Il programma della Festa del 15 giugno al Teatro Zambra ad ingresso libero prevede dopo il saluto alle 16,15 del Presidente, alle ore 16,30 “Condominio Concordia” - Saggio finale a cura di Dario Iubatti delle allieve del Laboratorio di teatro con Angela, Annamaria, Dina, Edvige, Ivana, Laura, Luciana, Maria, Olga e Valeria e alle ore 18,00 Concerto del gruppo Vocalist e strumentale “Spartiti di Versi”. La serata si concluderà alle ore 20,00 alla Sala Eden con l’aperitivo cenato riservato ai Soci ed agli ospiti dell’UNITRE.

Appuntamento a giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 16 all’Istituto Nautico per l’apertura delle iscrizioni e la presentazione del Piano Didattico 2024-2025 che ci auguriamo favorisca ulteriormente la crescita del numero degli iscritti affinchè l’Università della Terza Età di Ortona prosegua nel tempo la propria attività.