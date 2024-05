I Giovani Accademici di Ortona sbancano anche Verona

L'Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI di Ortona (Ch) sbanca anche Verona. Al Concorso Internazionale Laszlo Spezzaferri, nella straordinaria cornice dell'auditorium del Palazzo del Gran Guardia, di fronte all'Arena, l'ensemble ortonese raccoglie un prestigioso Primo Premio e la menzione come "Migliore Orchestra del Concorso" (Cit.), che ha permesso ai giovani musicisti di potersi esibire in apertura del concerto di premiazione.

È l'ennesimo traguardo dell'OiGA, dopo che solo due anni fa aveva conseguito la MEDAGLIA D'ORO allo Youth International Musci Festival di Bratislava. L'OiGA si è aggiudicato questo importante riconoscimento eseguendo TANGO POUR CLAUDE di R. Galliano e OREGON di J. De Hann, negli arrangiamenti del M° Angelucci. La soddisfazione del maestro stesso, guida musicale del gruppo: è stato un risultato prestigioso, che ci dà fiducia nel presente e nel futuro. Ne abbiamo portati 52, ma attualmente gli iscritti alla formazione dell'OiGA sono quasi 60 ragazzi, provenienti da tutto l'Abruzzo, ma anche da Marche e Molise. Il risultato è ancora più significativo se consideriamo l'età media giovanissima dei maestri in erba che compongono l'orchestra. Per il futuro è ancora più importante anche in ottica Orchestra Sinfonica Tosti, perché riusciamo ad attingere dal vivaio i musicisti di domani che si cimenteranno con il grande repertorio sinfonico. Mi sento di ringraziare di cuore tutti i colleghi che ci mandano i loro alunni, che credono nella bontà di questo progetto che quasi 15 anni orsono vide la luce e che ha portato alla creazione dell'OST. Infatti, occorre ricordare come l'OiGA è il settore formativo dell'Orchestra Sinfonica Tosti e proprio a questi giovani musicisti spetterà la chiusura della stagione dei concerti dell'OST con il consueto GALA' DI PRIMAVERA, che si terrà domenica 19 maggio alle 17,30 presso il Teatro F. P. Tosti di Ortona (biglietti disponibili su CiaoTickets). Un modo per festeggiare questi ragazzi, per sentirli e per incoraggiarli nel prosieguo del loro studio della musica.





Questi i nomi dei musicisti che hanno partecipato al Laszlo Spezzaferri:

Laudato Martina, Marchionno Sara, Tocco Giovanni, Miccoli Paolo, Gialloreto Sara, Barbone Noemi, Vitullo Federico, Mucci Giorgia, Seccia Cecilia, Mezzanotte Arianna, Viglietti Federico, Scuderi Serena, Del Ciotto Evan, Delli Carri Daniele, Lo Cascio Giovanni, Palumbo Sara, Sulpizio Leonardo, Artese Camilla, Keane Elisa, Ninno Noemi, Abate Chiara, Federica Di Giulio, Tocco Enzo, Bologna Alessandro, Bufano Pietro, Mucci Vittoria, Aceto Eleonora, Carunchio Giuseppe, Crivelli Giorgia, Pagano Angelo, Rasetti Francesco, Bologna Riccardo, La Morgia Francesca, Romualdi Noemi, Cianciosi Giada, Febo Alessandro, Romualdi Nicolas, Di Gianfrancesco Giulio, Valerio, De Virgiliis Samuele, Patricelli Pierluigi, Santucci Nicolò, Di Giacomantonio Valeria, Mancini Luigi, Martelli Stefano, Pantalone Natasha Ramona, Mascitti Tommaso, Bernabeo Cristiano, Tiberio Bruno, D'Annunzio Loris, Iezzi Giulia, Taucci Vittoria, Ciommo Raoul.