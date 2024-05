Iannini: "La riunificazione di Abruzzo e Molise è un'opportunità"

"La fusione tra Abruzzo e Molise è un'idea concreta sulla quale lavorare. Le due regioni insieme avrebbero un peso specifico superiore, con quasi 1.600.000 abitanti, più delle Marche e della Liguria. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità da sfruttare per Roma e per creare una macroregione tra il nord e il sud Italia. Non si tratta di una provocazione o di un'idea peregrina, ma di un progetto significativo che va elaborato con scrupolo, serietà e sensibilità".

Lo ha dichiarato Eliseo Iannini, candidato per Forza Italia alle elezioni Europee nella circoscrizione Meridionale, sottolineando il progetto di riunificazione delle regioni Abruzzo e Molise del quale si discute sui territori. "L'iniziativa di riunificazione - ha aggiunto Iannini - è nata ascoltando le istanze delle popolazioni, evidenziando il desiderio di alcune parti della popolazione molisana di unirsi all'Abruzzo. Al di là degli aspetti giuridici, è importante affrontare la materia con un profilo alto e costruttivo per il bene dei molisani e degli abruzzesi". In Molise si sono costituiti due comitati per la riannessione all'Abruzzo, uno a Isernia e l'altro nel comune di Montenero di Bisaccia, al confine con l'Abruzzo.