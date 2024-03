Dopo il turno di riposo torna in campo il Victoria Cross Ortona e lo fa nel suo stadio.

Sabato 23 marzo alle ore 15.00 affronterà tra le mura amiche il Montebello di Bertona, squadra attualmente seconda in classifica ed in piena lotta per la vittoria del Campionato.

Il compito che attende gli uomini di Mister La Barba è a dir poco arduo ma in ballo c'è la salvezza e questo è il momento di buttare il cuore oltre l'ostacolo.

Mancano cinque giornate alla fine e vanno giocate tutte come se fossero delle finali ed è per questo che sabato ci si augura che siano in molti allo stadio ad incitare la squadra.

INSIEME SI VINCE