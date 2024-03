Al via domani la Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano

Una riflessione ad ampio spettro su un settore, quello agricolo, in via di trasformazione e al centro del dibattito comunitario, in un evento che esce fuori dai confini locali. Si alza il sipario domani, venerdì 22 marzo a Lanciano, sulla Fiera nazionale dell’Agricoltura che per quattro giorni, negli spazi espositivi del Polo fieristico d’Abruzzo, metterà in mostra le novità del settore dalla meccanizzazione, all’agricoltura di precisione, alla sostenibilità alla bioeconomia e sarà anche un’opportunità per produttori, innovatori, esperti del settore, ricercatori, imprenditori e appassionati di agricoltura di condividere idee, scoprire nuove tecnologie e stabilire relazioni. La fiera sarà anche una piattaforma per le aziende di espandere la loro presenza sul mercato e stabilire nuove partnership commerciali e di networking. Una vetrina nazionale, dunque, che ha visto ieri a Roma anche presentazione della manifestazione nella sala Nassirya di Palazzo Madama. Con la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, hanno preso parte all’incontro stampa, promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Etelwaldo Sigismondi, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, il presidente della Commissione agricoltura in Senato Luca De Carlo e il senatore Guido Quintino Liris.

Alla cerimonia d’inaugurazione di domani (Sala convegni padiglione 3, ore 11), prenderanno parte le massime autorità istituzionali e politiche nazionali e abruzzesi, le forze di Polizia, Carabinieri e Protezione civile, il vescovo di Lanciano-Ortona Monsignor Emidio Cipollone, il sindaco di Lanciano, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i consiglieri comunali, tanti sindaci del territorio. Presente anche una rappresentanza dei Carabinieri Forestali con i carabinieri a cavallo. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, impegnato a Bruxelles, interverrà con un videomessaggio e il Masaf sarà rappresentato dal sottosegretario Luigi D’Eramo. Il taglio del nastro avverrà all’esterno del padiglione 3 con la simbolica cerimonia di investitura del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d’Angiò che apriva e sovrintendeva le antiche fiere cittadine, grazie alla partecipazione dell’associazione culturale Il Mastrogiurato.

“Innovazione, attenzione all’intero comparto e dimensione europea. Saranno queste le parole d’ordine della 62esima edizione della Fiera dell’Agricoltura – ha detto il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio – che metterà in mostra professionalità, storia, cultura della qualità, cura dei territori, attenzione alle produzioni, allo smart farming, al rural marketing, ai cambiamenti climatici. Presenti accanto agli espositori storici, che arrivano da tutta Italia, anche nuove referenze. Un’attenzione particolare sarà riservata agli studenti con la convinzione che il futuro dell’agricoltura passa anche e soprattutto da loro”.

Complessivamente saranno sedici gli appuntamenti, fra convegni, workshop e laboratori, promossi in collaborazione con le migliori energie del territorio.

Domani si parlerà di comunità Energetiche e ruolo delle ESCO (Iniziativa dell’Ordine degli ingegneri di Chieti ed Enesco); Rural manager e opportunità di formazione per i giovani delle aree interne (Iniziativa da ConnectAbruzzo per il Progetto Upskilling Rural cofinanziato da Erasmus+); Transizione digitale per una filiera agroalimentare sostenibile e resiliente (Iniziativa del Consorzio Ab.Side - Smart Innovation Enabler); Biodistretto Le verdi Valli Teatine. Un riconoscimento prossimo, una nuova realtà di sviluppo sostenibile (Iniziativa del Biodistretto Le verdi Valli Teatine.

il programma Giorno per Giorno





62^ Fiera Nazionale dell’Agricoltura

Convegni, Workshop, Lacboratori

Lanciano | Polo Fieristico d’Abruzzo

22-23-24-25 marzo 2024

Venerdì 22 marzo 2024

Padiglione 3| Sala convegni

ore 11.00

Cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità.

Investitura simbolica del Mastrogiurato

Visita agli spazi espositivi

ore 15.00

Le comunità Energetiche e il ruolo delle ESCO: prospettive economiche, finanziarie e legali nella transizione energetica nazionale

Iniziativa promossa dell’Ordine degli ingegneri di Chieti ed Enesco.

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.30

Rural manager, opportunità di formazione per i giovani delle aree interne

Iniziativa promossa da ConnectAbruzzo per il Progetto Upskilling Rural cofinanziato da Erasmus+

Ore 11.30

La transizione digitale per una filiera agroalimentare sostenibile e resiliente

Iniziativa del Consorzio Ab.Side - Smart Innovation Enabler

Ore 16.00

Il Biodistretto Le verdi Valli Teatine. Un riconoscimento prossimo, una nuova realtà di sviluppo sostenibile

Iniziativa promossa dal Biodistretto Le verdi Valli Teatine

Sabato 23 marzo 2024

Padiglione 3 | Sala convegni

Ore 10.00

La Gestione del Rischio in Abruzzo: opportunità e prospettive

Iniziativa promossa dal Consorzio di Difesa Produzioni Agricole d’Abruzzo

Ore 15.30

Dalle grandi fiere medievali alle moderne esposizioni. Un racconto storico per scommettere sul futuro. Ne parlano i giornalisti Paolo Gambescia ed Enrico Giancristofaro

Iniziativa promossa dall’Associazione culturale Il Mastrogiurato con Lancianofiera

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.00

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

Iniziativa promossa dal Dipartimento di Sanità della Regione Abruzzo







Ore 11.15

Smart Farming: le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica in agricoltura

Iniziativa promossa dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni (CH)





Ore 15.00

Viticoltura ecosostenibile: vitigni resistenti e mitigazione dei cambiamenti climatici

Iniziativa promossa da Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni (CH)

Domenica 24 marzo 2023

ore 10.00

Un viaggio nella storia: spettacolo itinerante del Gruppo Sbandieratori e musici di Lanciano

Padiglione 3 | Sala convegni

Ore 11.00

Case in terra cruda fra storia, tradizione e sostenibilità

Iniziativa promossa da Città della Terra Cruda e CEDTERRA

Ore 15.30

Le prospettive dell’enoturismo: vendemmia turistica, osservatorio, piano regolatore e enoteca di Città del Vino

Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.30

Il Marchio collettivo Trabocco: la forza di un territorio al servizio dello spumante d’Abruzzo DOC

Iniziativa promossa dal Collegio Interprovinciale Chieti Pescara dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Chieti e L’Aquila

Ore 15.00

Peronospora: ieri, oggi, domani

Iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico Agrario C. Ridolfi di Scerni (CH). Seminario a cura del professor Silverio Pachioli

Ore 16.30

Piante spontanee mangerecce: storie, curiosità e ricette

Iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico Agrario C. Ridolfi di Scerni (CH). Seminario a cura del professor Silverio Pachioli

Lunedì 25 marzo 2023

Dalle ore 10.30

La Fiera dell’Agricoltura per i piccoli studenti delle scuole primarie del territorio, con una lezione promossa da Coldiretti su “Il paese delle api”, curata dalla fattoria didattica l’Arnia di Adina di Tornareccio.