Massimo Tatone nominato Coordinatore Regionale Abruzzo Destra Sociale.

Nel mese di settembre 2023 Massimo Tatone si dimetteva da segretario locale Destra Sociale Ortona, per un impegno a livello regionale nella direzione di un' associazione di volontariato.

A Ottobre “ esattamente il 6 ottobre 2023 – come precisa Tatone - l’associazione politica culturale Destra Sociale chiude definitivamente i battenti a livello nazionale per vari diverbi interni “.



" La Cosa però non è affatto piaciuta e quindi Destra Sociale viene ricostituita a livello nazionale ma non più confederata con Fratelli D’Italia, quindi un associazione politico culturale nazionale in piena autonomia. - sottolinea Tatone rendendo noto che - “ poche settimane fa nasce anche la 1° delegazione estera in Ungheria " e che “ La sede centrale quindi a richiamato Massimo Tatone premiandolo sul campo per il lavoro svolto nel suo territorio, dove il 7 dicembre 2023 viene nominato nuovo Coordinatore Regionale per la Regione Abruzzo. “

La nomina viene ufficializzata dal Presidente Nazionale Sergio Arduini e dal Vice Presidente Nazionale Paolo Maccari.



Massimo Tatone dichiara che la sua attenzione sarà sempre sulle tematiche ambientali, sociale, sicurezza, sanità, e abusivismi di ogni genere.



“ Detto ciò proprio per il fatto che l’associazione politica culturale Destra Sociale lavora in piena autonomia – comunica il Coordinatore Regionale Abruzzo Destra Sociale – che fin da ora che alla elezioni Regionali sul territorio di Ortona appoggeremo il candidato di Fratelli D’Italia il Dott. Franco Vanni. “



Massimo Tatone conferma di essere “ aperto al dialogo con tutte le associazioni politiche sul territorio. “

Molti si chiedono ma Destra Sociale da dove arriva? “ Destra Sociale sono tutte quelle persone uomini e donne che provengono dal Movimento Sociale Italiano, Fiamma Tricolore e gli ex di Alleanza Nazionale, niente a cui vedere con i valori che si perdono oggi. - spiega Tatone - Siamo patrioti, e tradizionalisti .Siamo per un Italia dove la sovranità deve tornare al popolo, siamo per la sovranità monetaria, siamo contro il concetto di Europa che si prefigge la sinistra italiana ed europea noi siamo per un Europa dei popoli e delle nazioni. “



“ Per tutti coloro che vogliono segnalare delle situazioni oppure tesserarsi alla nostra associazione (tessera gratuita) o aprire delegazioni – conclude Massimo Tatone - possono contattarci presso l’indirizzo mail coordabruzzodestrasociale@gmail.com “

da c.s.