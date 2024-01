Secondo appuntamento della stagione del Kairòs delle arti con lo spettacolo Abbasso Daniele Parisi

Dopo il successo del primo appuntamento della stagione del Kairòs delle arti, nello spazio culturale teatrale della Compagnia NoveZeroZei di via Cespa, che ha visto, sabato 6 gennaio, protagonista l’ensemble Spartiti Di Versi, lunedì 15 gennaio, alle ore 21, sarà la volta del secondo spettacolo “Abbasso Daniele Parisi” di e con Daniele Parisi. Uno spettacolo selezionato al Torino Fringe Festival 2013 e al Roma Fringe Festival Winter Edition 2013.

Un attore con una chitarra e qualche oggetto e costume di scena mischia generi e poetiche diverse perdendosi sul tema dell'identità. Un cabaret metafisico. Una comicità esistenzialista. One-man show teatrale, fatto di ritmi affabulanti, umorismo allucinato, doppelganger surreali, performance sceniche e vocali. Spettacolo che fonde la cultura popolare con l’assurdo, con il nonsense. È il serio e il faceto. L’alto e il basso. Il comico e il grottesco. I personaggi si raccontano con assoluta ingenuità. Se ne ricava un bestiario di umanità esasperate. Non c’è alcun significato psicologico o intellettuale. Tutto è a favore del puro gioco e della scrittura di scena. Non c’è morale.

Daniele Parisi dopo il diploma in recitazione all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, inizia a scrivere per la scena realizzando gli spettacoli Abbasso Daniele Parisi (2011); Ab hoc et ab hac (2013); Inviloop (2015); La vita è una beffa (2016); Euhoè! (2018); Abbasso (2019); Io per te come un Paracarro (2022); A volte Maria, a volte la pioggia (2023).Nel 2016 debutta al cinema come protagonista del film “Orecchie” di Alessandro Aronadio, mostrato nella sezione Biennale College della 73ª Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia, che gli vale i premi di miglior attore italiano esordiente al Nuovo Imaie Talent Award e di miglior attore alla 14ª edizione del Montecarlo Film Festival.Nel 2017 torna al Festival del Cinema di Venezia con il film “Il contagio”, per la regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini; nello stesso anno collabora con l'artista Luca Valerio D'Amico, da cui nascerà la serie di spettacoli-performance “Tracce”. Nel 2018 è protagonista del film “L'ospite” di Duccio Chiarini presentato in Piazza Grande al Locarno Festival. Nel 2019 pubblica con la casa editrice Alter Erebus il libro “Abbasso” una raccolta di tutti i testi teatrali dal 2011 al 2018. È tra i fondatori di “Sgombro”, un varietà tragicomico che unisce una nuova generazione di autori e attori romani. Da novembre 2021, per tre stagioni, è autore e conduttore, insieme a Gioia Salvatori e Ivan Talarico, del programma radiofonico “Le ripetizioni” in onda su Rai Radio Tre. Nel 2023, con Alter Erebus, pubblica il libro “Un anno di dialoghi col mio vicino di casa”.In Teatro è stato diretto da: Elio Germano, Francesco Lagi, Antonio Calenda, Giancarlo Fares, Lorenzo Salveti, Lilo Baur, Massimo Chiesa, Vincenzo Manna.



Uno spazio, quello del Kairos delle arti, curato dalla Compagnia teatrale NoveZeroSei nata dal sodalizio artistico di Tommaso Bernabeo, Dario Iubatti, Eliana De Marinis che è divenuto, in soli tre mesi dalla apertura, un importante luogo di aggregazione con oltre 130 iscritti, con corsi unici, come quello di scherma, e numerose attività come cineforum, gruppi di lettura, concerti e anche una piccola stagione teatrale con artisti straordinari.

“Il secondo appuntamento di una stagione nata per gioco ma che ha già avuto un grandissimo successo con il primo appuntamento, il meraviglioso concerto degli Spartiti Di Versi – spiega Dario Iubatti - Daniele è un attore strepitoso che ho avuto la fortuna di incrociare prima in Accademia a Roma e col quale poi ci siamo ritrovati ad un divertentissimo corso con Paolo Rossi. È davvero una fortuna averlo qui con noi a Ortona perché capita assai raramente di vedere in scena un attore così bravo. Non poteva esserci un appuntamento migliore per continuare con la nostra stagione fatta di piccoli spettacoli di altissima qualità”.

L’ingresso è riservato ai soli soci, ma è possibile associarsi anche prima dell’ingresso allo spettacolo riempiendo gli appositi moduli. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 350.5355920.