Il Corteo Storico Religioso “Viva La Befana” annullato per le condizione meteo avverse

“ Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, a malincuore quest’anno abbiamo dovuto rinunciare al Corteo Storico Religioso “Viva La Befana” - fanno sapere dal gruppo storico sbandieratori e musici I Farnese Citta’ di Ortona .

A causa delle “ condizioni meteo avverse”

il corteo è stato annullato.

“ I nostri ragazzi, nonostante la pioggia erano pronti a dare il meglio e divertirsi in una giornata così speciale - sottolineano ringraziando - gli amici di “ In Nomine Unxa ” per la bellissima giornata trascorsa insieme. “

da c.s.